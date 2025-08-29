آموریم: گاهی از بازیکنانم متنفر میشوم و به جدایی فکر میکنم!
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، میگوید گاهی از بازیکنانش متنفر میشود و حتی به ترک باشگاه فکر میکند، اما تأکید دارد که این صحبتها واکنشی احساسی به شکستهاست و قصد ندارد سبک گفتوگوی خود با رسانهها را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، پس از حذف غیرمنتظره منچستریونایتد برابر گریمزبی در دور دوم جام اتحادیه، آموریم در مصاحبهای گفت:«بازیکنان خیلی بد حرف زدند»؛ جملهای که بسیاری آن را نشانهای از نافرمانی بازیکنان از دستورهای فنی دانستند. حالا او در نشست خبری پیش از بازی با برنلی تلاش کرده این صحبتها را شفافسازی کند.
آموریم گفت:«هر زمان که چنین شکستی رخ دهد، من همینطور واکنش نشان میدهم. میگویم گاهی از بازیکنانم متنفرم، گاهی عاشقشان هستم، گاهی میخواهم از آنها دفاع کنم. این روش من است و قرار نیست تغییری در آن بدهم. در آن لحظه بسیار عصبانی و سرخورده بودم.»
او با اشاره به انتقادات رسانهای افزود:«میدانم خیلیها، از جمله افراد باتجربه، توصیه میکنند که با رسانهها با آرامش و ثبات بیشتری برخورد کنم. اما من آنطور نخواهم بود. سعی میکنم بپذیرم که این بخشی از شخصیت من است؛ شخصیتی که هم جنبه مثبت دارد و هم منفی. گاهی دلم میخواهد استعفا دهم، گاهی دوست دارم ۲۰ سال در همینجا بمانم. گاهی بودن کنار بازیکنان لذتبخش است، گاهی نیست. باید روی این موضوع بیشتر کار کنم.»
در بخش دیگری از این نشست، آموریم تأیید کرد که با وجود درخواست قرضی کوبی ماینو، این هافبک جوان در یونایتد میماند. او گفت:«میخواهم کوبی بماند. باید برای جایگاهش بجنگد و ما هم به او نیاز داریم. این تصمیم تغییری نمیکند. بازیکنانی که در حال حاضر بازی نمیکنند ممکن است ناامید باشند، اما همه فرصت برابر برای حضور در ترکیب دارند. باید در طول هفته بجنگند.»
آموریم ابراز امیدواری کرد که تیمش برابر برنلی نمایش بسیار بهتری ارائه دهد:«مسئله فقط نتیجه نیست، بلکه نحوه شکست یا تساوی ماست که سختپذیر است. چون میدانم میتوانیم بهتر باشیم. در حال حاضر در مواردی مثل پوشش فضاها، جنگندگی، و دوندگی، کمی افت داشتهایم. نکته مثبت این است که حالا بازی بعدی را داریم تا سطح خودمان را دوباره بالا ببریم.»
یونایتد با گذشت چند هفته از فصل جدید لیگ برتر هنوز به اولین پیروزی خود نرسیده و در رده شانزدهم جدول قرار دارد.