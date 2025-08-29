شوکی بزرگ برای آرسنال پیش از دیدار با لیورپول

به گزارش ایلنا به نقل از گل، آرسنال که فصل جدید لیگ برتر را با روندی بدون شکست آغاز کرده بود، حالا با چالشی بزرگ مواجه شده است؛ بوکایو ساکا به‌دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ برای چند هفته از میادین دور خواهد بود.

میکل آرتتا ضمن تأیید این موضوع گفت:«ساکا وضعیت بهتری دارد اما برای چند هفته در دسترس نخواهد بود. خوشبختانه نیازی به جراحی نیست. مصدومیتش به شدت قبلی نیست اما اتفاق بدی بود. در یک صحنه مجبور شد با تمام توان تغییر مسیر دهد و در آن لحظه احساس درد کرد.»

در کنار ساکا، کاپیتان تیم نیز در آستانه بازی بزرگ در وضعیت مبهمی قرار دارد. اودگارد هنوز تمرینات کامل را از سر نگرفته و به گفته آرتتا، حضور او مقابل لیورپول به این بستگی دارد که بتواند روز پیش از بازی در تمرین تیمی شرکت کند. آرتتا گفت: «تا الان تمرین نکرده و اگر قرار باشد تمرین کند، فردا خواهد بود.»

این بحران در حالی رخ داده که ترکیب آرسنال همین حالا هم با کمبود مواجه است. بن وایت همچنان غایب است، کریستین نورگارد خرید تابستانی و کای هاورتز نیز مصدوم‌اند و حالا لئاندرو تروسار هم به‌دلیل آسیب تازه‌ای که دیده، در فهرست بازیکنان بلاتکلیف قرار گرفته است.

دیدار روز یکشنبه برابر لیورپول چیزی فراتر از یک مسابقه معمولی برای توپچی‌ها خواهد بود. با غیبت ساکا و تردید در مورد حضور اودگارد، تیم آرتتا باید روی نفرات جدید و انسجام گروهی تکیه کند. اگر آرسنال بتواند از آزمون آنفیلد سالم عبور کند، نه‌تنها رکورد شکست‌ناپذیری خود را حفظ خواهد کرد، بلکه پیامی قوی به دیگر مدعیان قهرمانی خواهد داد؛ اینکه مبارزه آرسنال فقط به دو ستاره محدود نمی‌شود.

