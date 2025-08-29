دنی سبایوس در رئال مادرید ماندنی شد

به گزارش ایلنا، دنی سبایوس که در آستانه انتقال به مارسی قرار داشت و توافق اولیه میان دو باشگاه نیز حاصل شده بود، در نهایت به‌دلیل علاقه کم‌رنگ و مردد او، این انتقال از سوی باشگاه فرانسوی لغو شد.

پس از این اتفاق، اخباری درباره بازگشت احتمالی سبایوس به رئال بتیس مطرح شد اما زابی آلونسو، سرمربی رئال، در نشست خبری خود این احتمال را رد کرد و تأکید کرد که این بازیکن بخشی از ترکیب مادرید خواهد ماند.

آلونسو در کنفرانس خبری کمپ والدبباس گفت:«من چند روز پیش با دنی صحبت کردم. واضح است که شرایطی پیش آمد که حالا به‌طور کامل حل شده است؛ او در تیم می‌ماند. دیدگاه من نسبت به او هیچ تغییری نکرده، چه قبل از هفته گذشته و چه حالا. سبایوس اینجاست و عضوی از تیم ماست. از ماندنش خوشحالم.»

او در ادامه افزود:«جزئیات این ماجرا را بهتر است خودش بگوید، اما به نظر می‌رسد تصمیم نهایی گرفته شده است. نقش او در تیم همان خواهد بود که پیش‌تر هم در نظر گرفته بودیم. این اتفاق تغییری در دیدگاه من ایجاد نکرده است. چقدر بازی می‌کند؟ هیچ‌کس نمی‌داند، حتی خودم!»

سبایوس که هنوز برای فصل جدید در ترکیب رئال به میدان نرفته، مصمم است جایگاهش را در تیم پس بگیرد. باشگاه نیز حاضر است برای حفظ او تلاش کند، اما در صورتی که پیشنهادی مطابق با برچسب ۱۵ میلیون یورویی (۱۳ میلیون پوند/۱۶ میلیون دلار) دریافت شود، آن را بررسی خواهد کرد. رئال مادرید روز ۳۱ آگوست در چارچوب رقابت‌های لالیگا به مصاف مایورکا خواهد رفت.

