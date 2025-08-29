کافا ۲۰۲۵؛
سرمربی افغانستان: ایران یکی از بهترین تیمهای آسیاست و بازیکنان خوبی دارد
سرمربی تیم فوتبال افغانستان گفت: ایران یکی از بهترین تیمهای قاره آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد.
به گزارش ایلنا، «وینچنزو آلبرتو آنس» سرمربی تیم ملی افغانستان در نشست خبری پس از شکست 3 بر یک تیمش مقابل ایران در تورنمنت کافا اظهار داشت: ایران یکی از بهترین تیمهای قاره آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد. این تیم تواناییهای زیاد دارد، ولی ما چهار بازیکن داشتیم که باشگاه ندارند! فکر میکنم باید مدام آماده این بازی باشیم. باید همیشه تلاش کنیم تا بهترین باشیم.
وی با اشاره به حضور بازیکنان بزرگ در ترکیب ایران ادامه داد: ایران بازیکنانی مثل مهدی طارمی در سری A دارد که رویارویی با این تیم اتفاق بزرگی برای بازیکنان ما محسوب میشود. به هر حال بازیکنان ما هم خوب بازی کردند.
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرانی پیرامون اینکه از شگفتی در این مسابقه صحبت کرده بود، تصریح کرد: شما باید واقعیت تیم ملی افغانستان را در نظر بگیرید که چندین بازیکن خود را نداشتیم و تا دقیقه 26 از حریف خود یک گل جلو بودیم. فراموش نکنید حریف ما ایران بود که خیلی قوی است و بازیکنان زیادی دارد.