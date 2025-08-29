خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کافا ۲۰۲۵؛

سرمربی افغانستان: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیاست و بازیکنان خوبی دارد

سرمربی افغانستان: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیاست و بازیکنان خوبی دارد
کد خبر : 1679602
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال افغانستان گفت: ایران یکی از بهترین تیم‌های قاره آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد.

به گزارش ایلنا، «وینچنزو آلبرتو آنس» سرمربی تیم ملی افغانستان در نشست خبری پس از شکست 3 بر یک تیمش مقابل ایران در تورنمنت کافا اظهار داشت: ایران یکی از بهترین تیم‌های قاره آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد. این تیم توانایی‌های زیاد دارد، ولی ما چهار بازیکن داشتیم که باشگاه ندارند! فکر می‌کنم باید مدام آماده این بازی باشیم. باید همیشه تلاش کنیم تا بهترین باشیم.

وی با اشاره به حضور بازیکنان بزرگ در ترکیب ایران ادامه داد: ایران بازیکنانی مثل مهدی طارمی در سری A دارد که رویارویی با این تیم اتفاق بزرگی برای بازیکنان ما محسوب می‌شود. به هر حال بازیکنان ما هم خوب بازی کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرانی پیرامون اینکه از شگفتی در این مسابقه صحبت کرده بود، تصریح کرد: شما باید واقعیت تیم ملی افغانستان را در نظر بگیرید که چندین بازیکن خود را نداشتیم و تا دقیقه 26 از حریف خود یک گل جلو بودیم. فراموش نکنید حریف ما ایران بود که خیلی قوی است و بازیکنان زیادی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش