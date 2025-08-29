کافا ۲۰۲۵
قلعه نویی: خسته وارد تورنمنت شدیم/ هنوز زود است در مورد علیاری صحبت کنیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به این نکته اذعان کرد که تیمش نباید خسته و بدون تمرین وارد تورنمنت کافا میشد.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از برتری 3 بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان اظهار داشت: به تیم ملی افغانستان تبریک میگویم. قبلاً هم گفته بودم که فوتبال آسیا در حال پیشرفت است و هیچ تیم ضعیفی وجود ندارد. در این بازی چند مشکل داشتیم. واقعاً تیم خستهای در اختیار داشتیم و بدون تمرین برای این بازی آماده شدیم. با این مدل نباید وارد تورنمنت شویم.
«فکر میکنم من مقصر هستم.»، وی ضمن بیان این جمله تصریح کرد: در 10 روز حدود چهار بازی داریم که اگر بازی لیگ برتر را هم در نظر بگیریم، میشود پنج بازی. ما باید انرژی خودمان را در هر بازی تقسیم کنیم. ایراداتی داریم که باید فیلم بازی را ببینیم و آنها را برطرف کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به لزوم تقابل با بزرگان فوتبال دنیا گفت: باید با تیمهای سطح بالاتری بازی کنیم. البته چند بازیکن خوب پیدا کردیم. این شرایط با توجه به خستگی بازیکنان و اینکه چند موقعیت گلزنی را از دست دادیم، طبیعی است. اگر میخواهیم عیار بازیکنان را بسنجیم، باید بازیکنانی با سطح بالاتر را ببینیم.
قلعهنویی با تمجید از آمادهسازی تیم ملی افغانستان خاطرنشان کرد: تیمهایی مثل افغانستان همیشه در اردو هستند و در اردوهای اروپایی حضور دارند. دیدار قبلی افغانستان مقابل سوریه بود و شایسته شکست در آن مسابقه نبود. فوتبال دنیا رو به پیشرفت است.
وی درباره مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که دو بار دروازه افغانستان را گشود، عنوان کرد: فعلاً زود است درباره علیاری صحبت کنیم. این بازیکن باید بازیهای بزرگتر انجام بدهد و رفته رفته به او توجه شود. یقین دارم مدیران فدراسیون تلاش میکنند، اما مسائل دیگری هم وجود دارد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه مدیران فوتبال کشورمان میخواهند لیگ برتر آسیب نبیند، اظهار داشت: خودم مربی باشگاهی بودهام و مربیان باشگاهی را درک میکنم. امسال به جام جهانی منتهی میشود و باید نگاه بیشتری به تیم ملی داشت. همچنین تیم امید باید برای اولین بار خواسته مردم را برآورده کند و به المپیک برسد.
قلعهنویی با بیان اینکه قبل از شروع تورنمنت کافا پیگیر برگزاری دیدار با تیمهای سطح اول دنیا بوده است، تصریح کرد: صحبتهای امیدوارکنندهای با هماهنگکننده بازیهای بعدی تیم ملی داشتیم که امیدوارم این اتفاق (بازی با تیمهای بزرگ) رقم بخورد. حدود هشت ماه پیش برنامه دادم و گفته بودم به تورنمنت کافا نیاییم، اما همیشه باید شرایط را در نظر گرفت.
وی در مورد انتقادات مربیان تیمهای باشگاهی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: هر کسی آزاد است نظرش را بدهد. اگر نقدی باشد که به تیم ملی کمک کند، حتماً از آن استفاده خواهیم کرد. درهای اتاق کادر فنی تیم ملی به روی کارشناسان باز است. انشاءالله همه دست به دست هم دهیم تا بازیهای خوبی در سال منتهی به جام جهانی داشته باشیم.