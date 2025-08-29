بازگشت لواندوفسکی با بازوبند کاپیتانی لهستان

به گزارش ایلنا به نقل از گل، یان اوربان، سرمربی جدید لهستان، در فهرست بازیکنان دعوت‌شده برای دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، نام لواندوفسکی را نیز قرار داد.

این در حالی است که ستاره بارسلونا پیش‌تر و در پی اختلاف شدید با مربی سابق، میکال پروبی‌یژ، از تیم ملی خداحافظی کرده بود. تنش‌ها زمانی اوج گرفت که پروبی‌یژ بازوبند کاپیتانی را از لواندوفسکی گرفت و آن را به پیوتر زیلینسکی سپرد.

همچنین، مهاجم ۳۷ ساله پس از انصراف از یک اردوی تمرینی در ماه ژوئن به‌دلیل خستگی، اعلام کرده بود تا زمانی که پروبی‌یژ سرمربی باشد، دیگر برای تیم ملی بازی نخواهد کرد.

با اخراج پروبی‌یژ، لواندوفسکی بلافاصله آمادگی خود را برای بازگشت اعلام کرد. یان اوربان در نشست خبری تأیید کرد که شخصاً با لواندوفسکی تماس گرفته تا مسیر بازگشت او به تیم ملی را هموار کند.

او گفت: «می‌خواهم اردوی جدید را با صفحه‌ای سفید آغاز کنیم. روبرت لواندوفسکی کاپیتان تیم خواهد بود و در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کنار من حاضر خواهد شد. پیوتر زیلینسکی به‌عنوان کاپیتان دوم و یان بدنارک به‌عنوان سومین کاپیتان تیم منصوب شده‌اند. بازیکنان در جریان این تصمیم قرار گرفته‌اند.»

لواندوفسکی قرار است در دو دیدار حساس مقابل هلند در ۴ سپتامبر و فنلاند در ۷ سپتامبر بار دیگر پیراهن تیم ملی را به تن کند. این بازگشت می‌تواند امیدهای لهستان را برای صعود از گروهی که لیتوانی و مالت نیز در آن حضور دارند، به‌طرز چشمگیری افزایش دهد.

انتهای پیام/