پس از اخراج مورینیو
اسماعیل کارتال در میان گزینههای هدایت فنرباغچه
اسماعیل کارتال، سرمربی سابق پرسپولیس، در بین کاندیدهای هدایت تیم فنرباغچه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فنرباغچه ترکیه پس از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا و حذف مقابل بنفیکا، با ژوزه مورینیو قطع همکاری کرد و اکنون فهرستی از چهرههای سرشناس برای جانشینی او روی میز مدیران قرار دارد؛ فهرستی که نام اسماعیل کارتال، سرمربی پیشین پرسپولیس نیز در آن به چشم میخورد.
بر اساس گزارش روزنامه شوک ترکیه، شکست ۱-۰ برابر بنفیکا در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و حذف زودهنگام از این تورنمنت باعث شد که مدیران فنرباغچه به کار ژوزه مورینیو پایان دهند. در بیانیه رسمی باشگاه آمده: «ما به همکاری با ژوزه مورینیو که از فصل ۲۰۲۴-۲۵ هدایت تیم فوتبال حرفهای فنرباغچه را برعهده داشت، پایان دادیم. از زحمات او برای تیممان تشکر میکنیم و برای او آرزوی موفقیت داریم.»
در پی این تصمیم، ۸ گزینه برای نیمکت زرد و آبیها مطرح شدهاند که اسماعیل کارتال، سرمربی باسابقه فوتبال ترکیه و چهره آشنا برای فوتبال ایران نیز یکی از آنهاست. کارتال پیشتر در دو مقطع هدایت فنرباغچه را برعهده داشته و همچنین سابقه حضور کوتاهمدت در لیگ برتر ایران با پرسپولیس را در کارنامه دارد.
علاوه بر کارتال، نامهای بزرگی همچون وینچنزو مونتلا، لوچانو اسپالتی، ادین ترزیچ، نوری شاهین، راجر اشمیت، آنگه پوستکوگلو و ولکان دمیرل نیز بهعنوان گزینههای بالقوه مطرح هستند. هنوز تصمیم نهایی درباره انتخاب سرمربی جدید گرفته نشده و قرار است این موضوع در مجمع عمومی فوقالعاده باشگاه بررسی شود.
بر اساس اعلام رسمی فنرباغچه، انتخابات داخلی باشگاه برای تعیین مدیریت و تصمیمگیری درباره کادرفنی جدید در تاریخ ۱۳ و ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ و ۲۳ شهریور) برگزار خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن آرا، تاریخ جایگزین ۲۰ و ۲۱ سپتامبر (۲۹ و ۳۰ شهریور) خواهد بود.
در دوران مدیریت علی کوچ، باشگاه فنرباغچه با مربیان متعددی همکاری کرده که اسامی آنها بهترتیب عبارتند از: فیلیپ کوکو، اروین کومان، ارسون یانال، زکی مرات گوله (۲ مرتبه)، تاهیر کاراپینار، ارول بولوت، امره بولوظوغلو، ویتور پریرا، ژرژ ژسوس، اسماعیل کارتال (۲ مرتبه) و ژوزه مورینیو. حال باید دید آیا بار دیگر نوبت به بازگشت کارتال خواهد رسید یا نامی تازه سکان هدایت یکی از بزرگترین باشگاههای ترکیه را بهدست میگیرد.