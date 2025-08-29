به گزارش ایلنا به نقل از «گل»، باشگاه وردربرمن آلمان در حال بررسی گزینه‌ای غافلگیرکننده برای تقویت خط حمله خود در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات است و مهدی طارمی، مهاجم ایرانی اینتر را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها زیر نظر دارد. با این حال، هنوز پیشنهاد رسمی‌ای از سوی این باشگاه آلمانی ارائه نشده و تنها چند روز تا بسته شدن پنجره تابستانی باقی مانده است.

در این میان، رقابت برای جذب طارمی به وردربرمن محدود نمی‌شود. دو باشگاه مطرح یونانی یعنی پاناتینایکوس و المپیاکوس نیز علاقه زیادی به این بازیکن نشان داده‌اند.

پاناتینایکوس با ارسال یک پیشنهاد رسمی به اینتر، در حال حاضر شانس اول جذب طارمی محسوب می‌شود. المپیاکوس و وردربرمن هر دو علاقه‌مندی خود را ابراز کرده‌اند، اما هنوز اقدامی رسمی برای خرید این مهاجم ایرانی انجام نداده‌اند.

طارمی در تابستان گذشته به‌عنوان بازیکن آزاد از پورتو به اینتر پیوست، اما تنها سه گل در ۴۳ بازی به ثمر رسانده و در فصل جدید حتی یک دقیقه هم فرصت بازی نیافته است. این عملکرد باعث شده کریستین کیه‌وو، سرمربی اینتر، او را در برنامه‌های تاکتیکی خود لحاظ نکند، با وجود اینکه قرارداد طارمی تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

با نزدیک شدن به مهلت پایانی نقل‌وانتقالات، تصمیم‌گیری درباره آینده طارمی بسیار حیاتی شده و طبق گزارش‌ها، او تنها ۲۴ ساعت فرصت دارد تا پاسخ نهایی خود را به پیشنهاد رسمی پاناتینایکوس ارائه دهد. اگر وردربرمن یا المپیاکوس قصد دارند این انتقال را پیش از بسته شدن پنجره تابستانی به نفع خود تمام کنند، باید سریعاً پیشنهاد رسمی خود را ارائه دهند.

