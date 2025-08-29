کافا ۲۰۲۵
ایران ۳-۱ افغانستان: ورود به کافا با پیروزی
در وضعیتی که افغانستان توانست گل اول را به ایران بزند، تیم ملی کشورمان با گلهای مهاجمان خود به برتری رسید.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال ایران و افغانستان از ساعت 15:30 امروز (جمعه - به وقت ایران) در آغاز تورنمنت دوستانه فوتبال کافا (کشورهای آسیای مرکزی)، در ورزشگاه هیسور تاجیکستان به مصاف هم رفتند که ایران با نتیجه سه بر یک پیروز شد.
در شرایطی که کمتر کسی انتظار گلزنی افغانستان را داشت، امید موسوی در دقیقه 21 دروازه پیام نیازمند را گشود و شاگردان «آلبرتو آنس» را پیش انداخت. مجید علیاری در دقیقه 26 گل تساوی را به ثمر رساند و گل امیرحسین حسینزاده دقیقه 36 سبب شد ملیپوشان کشورمان با برتری به رختکن بروند.
علیاری در اولین بازی ملی خود مجدداً گلزنی کرد و در دقیقه 64 توانست برتری ایران را دو گله کند. شاگردان قلعهنویی حملات دیگری روی دروازه افغانستان تدارک دیدند که ثمری نداشت و این مسابقه با برتری سه بر یک ایران به پایان رسید.
پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، امید نورافکن، روزبه چشمی، مهران احمدی، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، مجید علیاری و علی علیپور از ابتدا در ترکیب تیم ایران به میدان رفتند که رامین رضاییان، محمد نادری، علیرضا کوشکی، مهدی تیکدری، محمد خدابندهلو و مهدی طارمی نیز در ادامه مسابقه وارد زمین شدند.
برنامه دیدارهای باقیمانده از تورنمنت کافا به شرح زیر است:
شنبه 8 شهریور
قرقیزستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
ازبکستان - عمان، ساعت 18، ورزشگاه المپیک تاشکند
دوشنبه 10 شهریور
هند - ایران، ساعت 15:30، ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
افغانستان - تاجیکستان، ساعت 19، ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
سهشنبه 11 شهریور
عمان - قرقیزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 18، ورزشگاه المپیک تاشکند
پنجشنبه 13 شهریور
افغانستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
تاجیکستان - ایران، ساعت 19، ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
جمعه 14 شهریور
ترکمنستان - عمان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
ازبکستان - قرقیزستان، ساعت 18، ورزشگاه المپیک تاشکند
روز دوشنبه 17 شهریور ماه دیدار ردهبندی در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار میشود.