قرعهکشی لیگ کنفرانس اروپا: رقبای کریستال پالاس مشخص شدند
باشگاه کریستال پالاس برای نخستین حضور اروپاییاش قرعهای دشوار در لیگ کنفرانس اروپا پیشرو دارد و باید به مصاف تیمهایی از هلند، اوکراین، فرانسه، فنلاند، قبرس و ایرلند برود.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی مرحله لیگ رقابتهای لیگ کنفرانس اروپا روز جمعه در موناکو برگزار شد و کریستال پالاس به عنوان یکی از ۳۶ تیم حاضر در این مرحله، با رقبای متنوعی روبهرو خواهد شد.
نماینده لندن که با قهرمانی در جام حذفی انگلیس فصل گذشته سهمیه اروپایی کسب کرد، باید در گروهی شامل دینامو کیف، استراسبورگ، AZ آلکمار، کوپس کوپیو (فنلاند)، آاک لارناکا (قبرس) و شلبورن (ایرلند) به میدان برود.
در یکی از حساسترین بازیها، شاگردان اولیور گلاسنر برابر دینامو کیف قرار خواهند گرفت، تیمی که به دلیل تداوم جنگ در اوکراین، دیدارهای خانگی خود را در لوبلین لهستان برگزار میکند. همچنین بازی مقابل استراسبورگ نیز اهمیت ویژهای دارد، چرا که این باشگاه فرانسوی تحت مالکیت گروه BlueCo، مالک چلسی، قرار دارد.
پالاس همچنین باید از آلکمار هلند میزبانی کند؛ تیمی با سابقه در فینال جام یوفا ۱۹۸۱ و نیمهنهایی لیگ کنفرانس ۲۰۲۳. دیدارهایی با قهرمان فصل قبل لیگ فنلاند (کوپس) و دارنده جام حذفی قبرس (آاک لارناکا) نیز در برنامه خواهد بود. سفر به دوبلین برای مصاف با شلبورن، قهرمان ایرلند، دیگر چالش نماینده انگلیس خواهد بود.
در حالیکه کریستال پالاس با قهرمانی در جام حذفی واجد شرایط حضور در لیگ اروپا بود، بهدلیل نقض قوانین چندمالکیتی یوفا به لیگ کنفرانس منتقل شد.
طبق گزارشها، جان تکستور، سرمایهدار آمریکایی، بهصورت همزمان در پالاس و باشگاه لیون فرانسه تأثیرگذار بوده و این موضوع مغایر با مقررات یوفا است. با اینکه او بعداً تلاش کرد سهمش در پالاس را به وودی جانسون، مالک باشگاه NFL نیویورک جتس، واگذار کند، اما این انتقال به موقع نهایی نشد و پالاس جای خود را در لیگ اروپا به ناتینگهام فارست داد.
کریستال پالاس با پیروزی برابر فردریکستاد نروژ در دور پلیآف به مرحله لیگ رسید و اکنون با انگیزه بالا در پی تکرار افتخار چلسی است که فصل گذشته فاتح لیگ کنفرانس شد.
مرحله لیگ این رقابتها از پنجشنبه دوم اکتبر آغاز میشود و بازیهای ششمین و آخرین هفته در ۱۸ دسامبر برگزار خواهد شد. فینال لیگ کنفرانس این فصل نیز روز ۲۷ می ۲۰۲۶ در شهر لایپزیش آلمان برگزار خواهد شد.
از جمله تیمهای مطرح حاضر در این مرحله میتوان به فیورنتینا (نایبقهرمان سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴)، شاختار دونتسک، اسپارتاپراگ، رایو وایکانو، ماینتس و آبردین اشاره کرد.
نتیجه کامل قرعه کشی لیگ کنفرانس اروپا را مشاهده میکنید: