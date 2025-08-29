به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی مرحله جدید لیگ اروپا با حضور ۳۶ تیم در قالب سیستم جدید «لیگ مرحله‌ای» برگزار شد و تیم‌های بریتانیایی با گروهی از رقبای بزرگ قاره سبز هم‌گروه شدند. ناتینگهام فارست به عنوان تیم تحت هدایت اونای امری باید برابر مالمو قرار گیرد، دیداری که یادآور فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۷۹ خواهد بود. فارست همچنین به مصاف پورتو و رئال بتیس می‌رود.

استون‌ویلا نیز کار سختی خواهد داشت و باید با فاینورد، فنرباغچه و بولونیا رقابت کند. رم هم دو بار در مرحله لیگ به اسکاتلند سفر خواهد کرد چرا که با سلتیک و رنجرز هم‌گروه شده است.

حریفان تیم‌های بریتانیایی در مرحله لیگ لیگ اروپا:

استون‌ویلا: سالزبورگ (خانگی)، فاینورد (خارج از خانه)، مکابی‌تل‌آویو (خانگی)، فنرباغچه (خارج از خانه)، یانگ بویز (خانگی)، بازل (خارج از خانه)، بولونیا (خانگی)، گو اهد ایگلز (خارج از خانه)

ناتینگهام فارست: پورتو (خانگی)، رئال بتیس (خارج از خانه)، فرنتس‌واروش (خانگی)، براگا (خارج از خانه)، میتیلند (خانگی)، اشتورم گراتس (خارج از خانه)، مالمو (خانگی)، اوترخت (خارج از خانه)

رنجرز: رم (خانگی)، پورتو (خارج از خانه)، براگا (خانگی)، فرنتس‌واروش (خارج از خانه)، لودوگورتس (خانگی)، اشتورم گراتس (خارج از خانه)، خنک (خانگی)، بران (خارج از خانه)

سلتیک: رم (خانگی)، فاینورد (خارج از خانه)، براگا (خانگی)، ستاره سرخ بلگراد (خارج از خانه)، اشتورم گراتس (خانگی)، میتیلند (خارج از خانه)، اوترخت (خانگی)، بولونیا (خارج از خانه)

حریفان تیم‌های مطرح قاره اروپا:

رم: لیل (خانگی)، رنجرز (خارج از خانه)، ویکتوریا پلزن (خانگی)، سلتیک (خارج از خانه)، میتیلند (خانگی)، نیس (خارج از خانه)، اشتوتگارت (خانگی)، پاناتینایکوس (خارج از خانه)

پورتو: رنجرز (خانگی)، سالزبورگ (خارج از خانه)، ستاره سرخ (خانگی)، ویکتوریا پلزن (خارج از خانه)، نیس (خانگی)، ناتینگهام فارست (خارج از خانه)، مالمو (خانگی)، اوترخت (خارج از خانه)

فاینورد: استون‌ویلا (خانگی)، رئال بتیس (خارج از خانه)، سلتیک (خانگی)، براگا (خارج از خانه)، اشتورم گراتس (خانگی)، اف‌سی‌اس‌بی (خارج از خانه)، پاناتینایکوس (خانگی)، اشتوتگارت (خارج از خانه)

رئال بتیس: فاینورد (خانگی)، دینامو (خارج از خانه)، لیون (خانگی)، پائوک (خارج از خانه)، ناتینگهام فارست (خانگی)، لودوگورتس (خارج از خانه)، اوترخت (خانگی)، خنک (خارج از خانه)

سالزبورگ: پورتو (خانگی)، استون‌ویلا (خارج از خانه)، فرنتس‌واروش (خانگی)، لیون (خارج از خانه)، بازل (خانگی)، فرایبورگ (خارج از خانه)، گو اهد ایگلز (خانگی)، بولونیا (خارج از خانه)

برنامه دقیق دیدارها و ساعت برگزاری مسابقات روز یکشنبه اعلام خواهد شد، اما از هم‌اکنون می‌توان گفت لیگ اروپا با سیستم جدیدش در فصل ۲۰۲۵-۲۶ یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های قاره‌ای خواهد بود.

