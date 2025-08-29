خبرگزاری کار ایران
کامبک ایران با گل‌های علیاری و حسین‌زاده

ایران پس از گل ابتدایی افغانستان، با گل‌های علیاری و حسین‌زاده نتیجه را برگرداند و نیمه اول را ۲-۱ پیش افتاد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نخست خود در رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» در شهر دوشنبه تاجیکستان مقابل افغانستان قرار گرفت و نیمه اولی پرهیجان را تجربه کرد.

در دقیقه ۲۱، افغانستان توسط موسوی به گل رسید تا ایران با یک گل عقب بیفتد و فشار روی بازیکنان ایرانی افزایش یابد. اما شاگردان امیر قلعه‌نویی بلافاصله به بازی برگشتند و در دقیقه ۲۶، علیاری موفق شد گل تساوی ایران را به ثمر برساند تا نتیجه ۱-۱ شود و روند بازی متعادل شود.

تنها ۱۰ دقیقه بعد، امیرحسین حسین‌زاده گل دوم ایران را در دقیقه ۳۶ وارد دروازه افغانستان کرد و شاگردان قلعه‌نویی پیش افتادند. این گل نه تنها تیم ملی را از نظر نتیجه پیش انداخت، بلکه روحیه بازیکنان را نیز افزایش داد و آن‌ها را برای ادامه نیمه دوم با انگیزه بیشتری آماده کرد.

ایران پس از این گل، بر جریان بازی مسلط شد و با استفاده از تاکتیک‌های حمله سریع و دفاع منسجم، موقعیت‌های متعددی ایجاد کرد تا اختلاف گل خود را افزایش دهد. بازیکنان ایران نشان دادند که آماده‌اند با کنترل بازی و ایجاد فرصت‌های گلزنی، رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» را با موفقیت ادامه دهند.

