اعلام ترکیب تیم ملی ایران مقابل افغانستان

کد خبر : 1679563
ترکیب تیم ملی ایران مقابل افغانستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، امیر قلعه نویی ترکیب تیم ملی ایران را برای دیدار با افغانستان در نخستین بازی از مرحله گروهی تورنمنت کافاو۲۰۲۵ مشخص کرد که به شرح زیر است:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن،مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده ، مجید علیاری و علی علیپور.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه 《حصار استادیوم مرکزی 》شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود.

