محرومیت سنگین برای کشتیگیر آمریکایی
آرون بروکس که با شکست دیوید تیلور به المپیک رسید، حالا به خاطر دوپینگ سه سال از فعالیت در کشتی دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، آرون بروکس کشتیگیر آمریکایی و دارنده مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴ در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد، به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ با محرومیت سنگین مواجه شد.
رسانههای آمریکایی اعلام کردند این کشتیگیر ۲۵ ساله که چندی پیش در مسابقات انتخابی با شکست دیوید تیلور نامدار به عنوان نماینده آمریکا در المپیک معرفی شد، اکنون به مدت سه سال از حضور در میادین رسمی محروم شده است. این محرومیت تا زمان بررسی نهایی حکم دادگاه قابل اجرا خواهد بود.
طبق گزارش آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده (USADA)، نخستین آزمایش بروکس چند ماه پیش به دلیل استفاده از مکمل حاوی ماده ممنوعه DHEA (دهیدرواپیآندروسترون) بدون نسخه پزشکی، مثبت اعلام شد. حالا با تأیید مثبت بودن دومین تست، محرومیت این کشتیگیر قطعی به نظر میرسد.