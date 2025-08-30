لیگ هجدهم با ۱۰ تیم: کیفیتی تازه در فوتبال زنان

به گزارش ایلنا، فصل هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران با حضور ۱۰ تیم آغاز خواهد شد؛ تصمیمی که فدراسیون برای ارتقای کیفیت مسابقات و تمرکز بیشتر بر رقابت‌ها گرفته است. همین موضوع باعث شده است تیم‌هایی محدودتر اما پُر بار برای حضور در لیگ برتر آماده شوند.

یکی از نکات مهم لیگ امسال، صعود تیم پرسپولیس از دسته یک و حضور نخستین آن در لیگ برتر است؛ باشگاهی که با سرمایه‌گذاری تازه در بخش زنان، می‌تواند تحولات بزرگی در فوتبال زنان ایران رقم بزند. طبق قرعه، پرسپولیس در نخستین گام باید برابر ایستا البرز به میدان برود و مریم آزمون، سرمربی سرخ‌پوشان، شروعی سخت مقابل تیم پرستاره اردلان خواهد داشت که حتی خانم گل لیگ گذشته را نیز در ترکیب دارد.

در دیگر دیدار جذاب هفته اول، سپاهان و گل‌گهر سیرجان در نبردی انتقامی روبه‌روی یکدیگر قرار خواهند گرفت تا از همان ابتدا برای هم خط و نشان بکشند. خاتون بم، مدافع عنوان قهرمانی، کار ساده‌ای مقابل نماینده کردستان خواهد داشت و می‌تواند فصل جدید را بدون چالش آغاز کند. شاگردان پگاه نوری در تیم ملوان هم باید با تام اصفهان روبه‌رو شوند؛ تیمی که تکلیفش هنوز مشخص نیست و امکان دارد تا پیش از شروع رقابت‌ها با تیم دیگری جایگزین شود.

در دیگر بازی هفته اول، دو تیم فرا ایستاس کران فارس و پالایشگاه ایلام مأموریت خود را در لیگ هجدهم آغاز خواهند کرد. در حالی که خاتون بم با ۱۱ قهرمانی متوالی پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران است و همچنان به عنوان مدعی اصلی شناخته می‌شود، امسال با رقبایی جدی روبه‌رو است.

گل‌گهر سیرجان، ایستا البرز، ملوان بندرانزلی و پرسپولیس با خریدهای متعدد و جذب بازیکنان ملی‌پوش، عزم جدی برای شکستن امپراتوری خاتون دارند و باید دید آیا موفق به این کار خواهند شد یا نه.

با وجود قرعه‌کشی انجام شده، تیم خاتون بم همچنان سرمربی ندارد. هرچند زمزمه‌هایی از حضور جعفری روی نیمکت تیم ملی و خاتون همزمان شنیده می‌شود، اما تکلیف این مربی تا کنون به صورت رسمی مشخص نشده است.

برنامه کامل نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال زنان:

هفته اول:

گل‌گهر سیرجان سپاهان اصفهان

تام اصفهان ملوان بندرانزلی

ایستا البرز پرسپولیس تهران

فرا ایستاس کران فارس پالایش ایلام

نماینده کردستان خاتون بم

هفته دوم:

پالایش ایلام گل‌گهر سیرجان

سپاهان نماینده کردستان

ملوان بندرانزلی ایستا البرز

پرسپولیس فرا ایستاس کران فارس

خاتون بم تام اصفهان

هفته سوم:

پالایش ایلام سپاهان

تام اصفهان نماینده کردستان

گل‌گهر پرسپولیس تهران

فرا ایستاس کران فارس ملوان

ایستا البرز خاتون بم

هفته چهارم:

نماینده کردستان ایستا البرز

سپاهان اصفهان تام اصفهان

ملوان بندرانزلی گل‌گهر

پرسپولیس پالایش ایلام

خاتون بم فرا ایستاس کران فارس

هفته پنجم:

ایستا البرز تام اصفهان

پالایش ایلام ملوان بندر انزلی

سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران

فرا ایستاس کران فارس نماینده کردستان

گل‌گهر سیرجان خاتون بم

هفته ششم:

نماینده کردستان گل‌گهر سیرجان

ایستا البرز سپاهان اصفهان

ملوان بندرانزلی پرسپولیس تهران

تام اصفهان فرا ایستاس کران فارس

گل‌گهر سیرجان خاتون بم

هفته هفتم:

پالایش ایلام نماینده کردستان

گل‌گهر سیرجان تام اصفهان

سپاهان اصفهان ملوان بندرانزلی

فرا ایستاس کران فارس ایستا البرز

پرسپولیس تهران خاتون بم

هفته هشتم:

ایستا البرز گل‌گهر سیرجان

تام اصفهان پالایش ایلام

نماینده کردستان پرسپولیس تهران

فرا ایستاس کران فارس سپاهان اصفهان

خاتون بم ملوان بندرانزلی

هفته نهم:

پالایش ایلام ایستا البرز

ملوان بندرانزلی نماینده کردستان

پرسپولیس تهران تام اصفهان

گل‌گهر سیرجان فرا ایستاس کران فارس

سپاهان اصفهان خاتون بم

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان از ۲۱ شهریور ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

