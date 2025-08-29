خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پویا مختاری: دشمن جدید خط دفاع استقلال

پویا مختاری: دشمن جدید خط دفاع استقلال
کد خبر : 1679457
لینک کوتاه کپی شد.

پویا مختاری با درخشش خود در دیدار برابر استقلال، نشان داد که می‌تواند مهره‌ای کلیدی در ترکیب تیمش باشد.

به گزارش ایلنا، پویا مختاری با حضور در ترکیب ذوب‌آهن نشان داد که می‌تواند نقش کلیدی در خط حمله تیمش ایفا کند. گل زیبای او در دقیقه۱۴، حاصل یک همکاری گروهی دقیق و استفاده به‌موقع از فضاهای پشت دفاع استقلال بود. تسلط مختاری روی توپ و شوت قدرتمند و دقیقش با پای چپ، نشان‌دهنده توانایی بالای تکنیکی و فنی  اوست.

علاوه بر زدن گل، جنگندگی و تحرک بالا در نیمه نخست به ذوب‌آهن کمک کرد تا فشار زیادی روی خط دفاعی استقلال ایجاد کند و بازی را در کنترل خود داشته باشد. عملکرد مختاری باعث شد تیمش انرژی بیشتری بگیرد و در نهایت منجربه گل دوم و برتری موقت شود.

از طرفی حضور او در سمت چپ خط حمله ذوب‌آهن باعث شده بود استقلال نتواند به‌راحتی در فاز دفاعی مستحکم شود و مجبور به تمرکز بیشتر روی پوشش این بازیکن باشد. این نکته استراتژیک فرصت‌های بیشتری برای سایر مهاجمان ذوب‌آهن به‌وجود آورد.

در مجموع عملکرد مختاری ترکیبی از تکنیک، قدرت شوتزنی و جنگندگی بود که به ذوب‌آهن در پیشروی و گلزنی کمک شایانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش