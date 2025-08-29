پویا مختاری: دشمن جدید خط دفاع استقلال

به گزارش ایلنا، پویا مختاری با حضور در ترکیب ذوب‌آهن نشان داد که می‌تواند نقش کلیدی در خط حمله تیمش ایفا کند. گل زیبای او در دقیقه۱۴، حاصل یک همکاری گروهی دقیق و استفاده به‌موقع از فضاهای پشت دفاع استقلال بود. تسلط مختاری روی توپ و شوت قدرتمند و دقیقش با پای چپ، نشان‌دهنده توانایی بالای تکنیکی و فنی اوست.

علاوه بر زدن گل، جنگندگی و تحرک بالا در نیمه نخست به ذوب‌آهن کمک کرد تا فشار زیادی روی خط دفاعی استقلال ایجاد کند و بازی را در کنترل خود داشته باشد. عملکرد مختاری باعث شد تیمش انرژی بیشتری بگیرد و در نهایت منجربه گل دوم و برتری موقت شود.

از طرفی حضور او در سمت چپ خط حمله ذوب‌آهن باعث شده بود استقلال نتواند به‌راحتی در فاز دفاعی مستحکم شود و مجبور به تمرکز بیشتر روی پوشش این بازیکن باشد. این نکته استراتژیک فرصت‌های بیشتری برای سایر مهاجمان ذوب‌آهن به‌وجود آورد.

در مجموع عملکرد مختاری ترکیبی از تکنیک، قدرت شوتزنی و جنگندگی بود که به ذوب‌آهن در پیشروی و گلزنی کمک شایانی کرد.

