خارجیها بازی را دگرگون کردند!
برگ برنده استقلال از راه رسید
در دیداری پر فراز و نشیب برای استقلال، اتفاقی که بازی را متحول کرد، ورود سه بازیکن خارجی این تیم به خط حمله در نیمه دوم بود. نازون، آسانی و جنپو با حضورشان نبض بازی را تغییر دادند.
به گزارش ایلنا، در بازی پرفراز و نشیب استقلال، نقطه عطف ماجرا از زمانی رقم خورد که مثلث خارجیها در نیمه دوم در خط حمله این تیم وارد زمین شدند. استقلال در شرایطی با نتیجه ۳-یک عقب بود که نیاز مبرمی به تغییر جریان بازی داشت. ابتدا نازون و آسـانی به میدان آمدند؛ دو بازیکنی که با تحرک و هوش خود توانستند روند تیم را عوض کنند.
تماشاگران استقلال خیلی زود به تواناییهای این بازیکنان پی بردند؛ هنوز دقایقی از حضور نازون و آسانی نگذشته بود که استقلال به گل دوم رسید. این ورود پرقدرت باعث شد فضای ورزشگاه و هواداران دوباره پر از شور و هیجان شود.
اما نقطه تکمیل این تغییرات، ورود جنپو بود؛ مهاجمی که با حضورش مثلث خارجیهای استقلال در خط حمله کامل شد و انرژی تازهای به تیم بخشید. استقلال از آن لحظه توانست فشار مضاعفی روی دروازه حریف ایجاد کند و حتی چند بار تا آستانه زدن گل تساوی و حتی برتری هم پیش رفت.
یکی از نکات برجسته بازی، نمایش آسانی در سمت راست بود. او با رامین رضاییان یک زوج خطرناک ساخت و بارها از این سمت خط دفاعی حریف را آزار داد. جنبوجوش و میل به نفوذ این بازیکن نشان داد که میتواند در ادامه فصل به یکی از مهرههای کلیدی استقلال تبدیل شود.
اگرچه در نهایت کامبک استقلال ناتمام ماند و بازی با تساوی به پایان رسید، اما یک نکته روشن شد؛ خارجیهای استقلال تأثیری جدی بر جریان مسابقه میگذارند. اگر این سه بازیکن به آمادگی کامل برسند و هماهنگی بیشتری پیدا کنند، میتوانند خط حمله استقلال را به یکی از خطرناکترین خطوط تهاجمی لیگ تبدیل کنند.
این بازی هرچند با حسرت برای استقلالیها تمام شد، اما پیام واضحی داشت؛ مثلث خارجی آبیها پتانسیل این را دارد که در هفتههای آینده برگ برنده ساپینتو و امید اصلی هواداران برای رسیدن به موفقیت باشد.