سرخط خبرها :
رئیس اینتر تکلیف طارمی را مشخص کرد

جوزپه ماروتا، رئیس باشگاه اینتر، می‌گوید مهاجم ایرانی در مورد آینده‌اش تصمیم خواهد گرفت و هاکان چالهان‌اوغلو نقشی کلیدی در برنامه‌های فعلی و آینده تیم دارد.

به گزارش ایلنا، جوزپه ماروتا رئیس باشگاه اینترمیلان درباره وضعیت مهدی طارمی و همچنین شایعات اخیر پیرامون هاکان چالهان‌اوغلو صحبت کرد. این مقام ارشد باشگاه ایتالیایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT Sport ترکیه تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره آینده طارمی بر عهده خود بازیکن است.

در حالیکه تنها چند روز به پایان مهلت نقل‌وانتقالات تابستانی باقی مانده، طارمی هنوز در اردوی اینتر حضور دارد اما به نظر می‌رسد مذاکرات برای انتقال او به باشگاه المپیاکوس وارد مراحل پایانی شده است. گزارش‌های متعددی در ایتالیا از وجود توافق میان اینتر و باشگاه یونانی حکایت دارند، اما هنوز چراغ سبز نهایی از سوی مهاجم ایرانی صادر نشده است.

رئیس باشگاه اینتر، جوزپه ماروتا، پیش‌تر اظهار کرده بود که اینتر «منتظر تصمیم» چالهان‌اوغلو است.

با این حال، مشخص شد که ماروتا تصور کرده سؤال مطرح‌شده درباره هاکان چالهان‌اوغلو بوده است.

بنابراین، ماروتا توضیح داد که در واقع منظورش مهدی طارمی بوده است. این در حالی است که در روزهای اخیر، شایعاتی درباره ارتباط مهاجم ایرانی با باشگاه المپیاکوس مطرح شده است.

در همین حال، ماروتا نظر خود را درباره چالهان‌اوغلو نیز بیان کرد. او اعلام کرد: «چالهان‌اوغلو بازیکنی مهم برای حال و آینده اینتر است.»

انتهای پیام/
