تهدید بازیکنان آلومینیوم به اعتصاب!

به گزارش ایلنا، بازیکنان آلومینیوم اراک به دلیل عدم تسویه مطالبات فصل گذشته خود که حدود 20درصد از قراردادها و آپشن‌های آنها باقی مانده و مهم‌تر از آن، عدم دریافت هیچ مبلغی از قراردادهای فصل جدیدشان که قرار بود 30 درصد پرداخت شود، این باشگاه را تهدید به اعتصاب از حضور در تمرینات کردند.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازیکنان آلومینیوم وعده دریافت مطالبات‌شان را در هفته اخیر از سوی باشگاه گرفته بودند، اما چنین اتفاقی رخ نداد.

این در حالی است که بودجه تیم فوتبال آلومینیوم کمتر از 200 میلیارد تومان و جزو کمترین ها بوده و عدم پرداخت مطالبات ضربه بزرگی به این تیم جوان در ادامه مسیر خواهد زد.

