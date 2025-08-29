داماش 0 – صنعت نفت 0 ؛ تقسیم امتیازات در دیداری جنجالی

به گزارش ایلنا، تیم های داماش گیلان و صنعت نفت آبادان از هفته نخست مسابقات لیگ دسته یک از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه بدون تماشاگر عضدی رشت به دیدار یکدیگر رفتند.

تیم داماش گیلان با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از حضور تماشاگران در ۴ بازی محروم شده بود اما با گذشت 15 دقیقه از شروع مسابقه، در اتفاقی عجیب، هواداران این تیم وارد ورزشگاه عضدی رشت شدند که این موضوع باعث توقف بازی به مدت حدود 90 دقیقه شد.

با این حال، پس از تخلیه کامل سکوهای ورزشگاه، دو تیم به زمین مسابقه بازگشتند و بازی را از سر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت در ‌نیمه اول، تیم صنعت نفت آبادان بازی را با حملات پرتعداد آغاز کرد و شاگردان علی نظرمحمدی بیشتر دفاع کردند. اما وقفه ایجاد شده در سرعت بازی خلل ایجاد شود.

در نیمه دوم نیز شاگردان مسعود شجاعی چندین حمله را بر روی دروازه تیم داماش انجام دادند اما نتوانستند به گل برسند. در سوی دیگر به نظر می‌رسید که شاگردان نظرمحمدی به تساوی در این رضایت دارند خطرآفرینی چندانی روی دروازه صنعت نفت نداشتند و بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب داماش گیلان:

علی محسن زاده ، میلاد پاک پرور ، امین هاشمی‌فرد، امین رضایی، دانیال کردستانی، امین اسدی، علیرضا خدایی، مهدی سوادکوهی، سعید دلاور، جعفر حسین‌پور و امیرحسین یوسفی

ترکیب صنعت نفت آبادان:

علیرضا حقیقی، رضا یزدان‌دوست، رضا علیاری، حسین میرزاحسینی‌پور، امیرحسین کولیان، خشایار زبرجد، محمدرضا غبیشاوی، مسلم مجدمی، میلاد کمندانی، محسن سیفی، رضا رضایی

