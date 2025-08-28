سایپا ۰-۰ مس کرمان: مدعیان صعود به تساوی رضایت دادند

به گزارش ایلنا، عصر امروز ورزشگاه پاس قوامین تهران میزبان یک بازی از اولین روز هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول بود؛ سایپا – مس کرمان. جایی که رضا عنایتی در بازگشت به فوتبال ایران، اولین بازی رسمی را تجربه کرد و شاگردانش مقابل تیم تحت هدایت فرزاد حسین خانی به میدان فرستاد.

روند بازی در هر دو نیمه یکسان بود؛ سرعت بالا و انتقال توپ های سریع، بدون اینکه اتفاق خاصی متوجه دروازه‌ها شود. هر چند آمادگی گلرهای هر دو تیم، شرایط را جوری پیش برد که توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا در نهایت سهم هر تیم، فقط یک امتیاز باشد.

البته یکی از بحث برانگیزترین صحنه ها در دقیقه 19 رخ داد. وقتی که به نظر می‌رسید دروازه بان ساپیا در بیرون از محوطه جریمه خودی، توپ را لمس کرده اما داور آفساید بازیکن مس را گرفت. مسی‌ها در این صحنه معتقد بودند حسن پورحمیدی باید اخراج شود.

ترکیب دو تیم در ابتدای بازی اینگونه بود:

سایپا: حسن پورحمیدی، عارف صیفی، علی دهقان، حمید گلزاری، شهرام سالاری، علی درخشان، حسام پورهاشم، محمدسجاد قلی بیگلی، علی حدادی‌فر، محمد ستاری، علی زارع.

مس کرمان: میررسول حسینی، مصطفی رسولی، امیرحسین عسکری، اتابک زارعی، ابوالفضل نظری، وحید نامداری، امیرحسین بهزادی، رسول منوچهری، جلیل پناهی، رضا آقابابایی، مهرداد حیدری.

