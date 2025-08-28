نساجی مازندران ۰-۰ پالایش نفت بندرعباس: شروع یک امتیازی ببرها در خانه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نساجی مازندران که آمده در بازی اول خود در لیگ یک، از فرصت حمایت تماشاگران استفاده کند و با توپ پر وارد فصل جدید این مسابقات شود، در نهایت متوقف شد تا امتیاز بین شاگردان فراز کمالوند و ابراهیم صادقی در هفته اول تقسیم شود.

بازی از همان ابتدا با حملات نساجی آغاز شد. شاگردان فراز حملات متعددی روی دروازه میهمان ترتیب دادند که یکی از انها را ایمان صادقی با دست مخالف به شکلی دیدنی مهار کرد. هر چند حضورهای معدود بازیکنان پالایش نفت روی دروازه نساجی نیز حسابی خطرساز بود.

در نیمه دوم همین روند ادامه پیدا کرد. حتی تیم نساجی در لحظات پایانی صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب شدند منتها باز هم واکنش خوب صادقی اجازه گلزنی را از آنها گرفت تا بخشی از تک امتیاز دشت کرده تیمش در خارج از خانه باشد.

ترکیب دو تیم در شروع مسابقه به شرح زیر بود:

نساجی: کوروش ملکی، مجتبی لطفی، فرشاد محمدی‌مهر، متین کریم‌زاده، احمد محمدنژاد، حسین شنانی، امیر کلباسی، علی نبی‌زاده، پوریا رضازاده، علیرضا ملکی، روزبه آروانه

پالایش نفت بندرعباس: ایمان صادقی، بلال میرزاعلی، سیدجلال عبدی، محمدصادق بارانی، فرشاد اسدی، پیمان رنجبری، علی پورمحمد، مهدی کربلایی، ایمان رازانی، اسماعیل پوردویش، علی فتحی

