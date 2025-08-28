مس شهربابک ۲-۱ پارس جنوبی جم: نخستین برد شهبا با کامبک

به گزارش ایلنا، دیدارهای فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال از عصر امروز آغاز شد. در یکی از دیدارهای این هفته، تیم مس شهربابک میزبان پارس جنوبی جم بود. دو تیم در فصلی که گذشت شروع کارشان به عنوان یک مدعی بود اما خیلی زود از کورس صعود فاصله گرفتند. با این حال، مدیران هر دو باشگاه برای فصل جدید نگاه جدی به لیگ برتری شدن دارند.

مس شهربابک که با تغییر سرمربی، کارش را با قاسم شهبا آغاز کرده، با این نفرات وارد زمین شد:

آیدین قویدل، امید سام‌کن، محسن طرهانی، پوریا غلامی، اکبر کربلایی، مجید تاجیک، محمدرضا رئوفی منش، محمد شمسی، محمدجواد پورعوض، رضا جباری، علیرضا ولی‌زاده

در سمت مقابل نیز مهدی رجب زاده این بازیکنان را به میدان فرستاد:

پارس جم: حسین شهریاری، میلاد باقری، محمدرضا خدری، طاها شریعتی، همایون افتخاری، علی دشتی، فردین نجفی، حسین پورامینی، رضا مغانلو، رضا خانی، رضا جعفری.

بازی شروع مناسبی داشت و در حالی که تیم میزبان مالک توپ و میدان بود، این پارس جنوبی جم بود که با همایون افتخاری به گل رسید. افتخاری در دقیقه 29 با یک شوت پای چپ غافلگیرکننده از پشت محوطه جریمه، به شکلی دیدنی اولین گل فصل جدید لیگ یک را به نام خود ثبت کرد. حملات دو تیم در ادامه این نیمه، راه به جایی نبرد.

با این حال، شاگردان شهبا در نیمه دوم به خوبی توانستند به بازی برگردند. در همان ثانیه های نخستین شروع این نیمه، محمدحسین باصری کار را به تساوی کشاند. این پایان کار نبود و تلاش دو تیم برای پیش افتادن از یکدیگر تا جایی ادامه پیدا کرد که در دقیقه 68، علی اکبر کربلایی – که در نیمه دوم به بازی رفته بود – دومین گل مس را هم به ثمر رساند تا شهربابکی‌ها اولین بردشان در فصل جدید را با طعم کامبک کسب کرده باشند.

انتهای پیام/