قرعه کشی کامل فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ با جدال‌های سنگینی همراه شد. رئال مادریدِ ژابی آلونسو باید در برنابئو به مصاف منچسترسیتی برود و همچنین در آنفیلد مقابل لیورپول بازی کند؛ دو مسابقه‌ای که از مهم‌ترین دیدارهای این مرحله خواهند بود.

لیورپولِ آرنه اشلوت، قهرمان لیگ برتر انگلیس، که فصل گذشته صدرنشین مرحله لیگ بود اما در یک‌هشتم نهایی مقابل پاری‌سن‌ژرمن حذف شد، علاوه بر رئال باید در خانه برابر اتلتیکومادرید، پی‌اس‌وی آیندهوون و قره‌باغ آذربایجان قرار گیرد و در دیدارهای خارج از خانه نیز به مصاف اینترمیلان، آینتراخت فرانکفورت، مارسی و گالاتاسرای برود.

منچسترسیتی که در سال ۲۰۲۳ قهرمان اروپا شده بود، در ورزشگاه اتحاد میزبان بوروسیا دورتموند، بایر لورکوزن، ناپولی و گالاتاسرای خواهد بود. شاگردان پپ گواردیولا علاوه بر رئال مادرید، باید در خانه ویارئال، موناکو و تازه‌واردان بُودو/گلیمت نروژ نیز به میدان بروند.

پاری‌سن‌ژرمن مدافع عنوان قهرمانی، قرعه سختی پیش‌رو دارد. شاگردان لوئیس انریکه باید در خانه میزبان بایرن مونیخ و تاتنهام باشند و برابر نیوکاسل و آتالانتا نیز بازی کنند. همچنین سفرهایی دشوار به بارسلونا، لورکوزن، اسپورتینگ لیسبون و اتلتیک بیلبائو در انتظار آن‌هاست.

طبق فرمت جدید رقابت‌ها، همه ۳۶ تیم در یک جدول واحد قرار می‌گیرند و هر تیم هشت مسابقه با هشت حریف متفاوت برگزار می‌کند. هشت تیم برتر مستقیم به مرحله یک‌هشتم صعود می‌کنند، تیم‌های نهم تا بیست‌وچهارم باید در پلی‌آف شرکت کنند و ۱۲ تیم پایانی حذف خواهند شد.

در میان دیگر بازی‌های مهم، بارسلونا باید به خانه چلسی و نیوکاسل برود، آرسنال در امارات میزبان بایرن و اتلتیکو خواهد بود و خارج از خانه به مصاف اینتر و بیلبائو می‌رود. تیم تازه‌وارد کایرات آلماتی قزاقستان پس از حذف سلتیک در پلی‌آف، میزبان رئال مادرید خواهد بود و در لندن مقابل آرسنال بازی می‌کند. همچنین تیم کوچک پافوس قبرس باید به مصاف چلسی در استمفوردبریج برود و بایرن را در خانه پذیرایی کند.

یوفا اعلام کرده که برنامه دقیق مسابقات روز جمعه منتشر می‌شود، اما بازی‌های هفته نخست بین ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر برگزار خواهد شد. آخرین دیدار مرحله لیگ نیز ۲۸ ژانویه انجام می‌شود. فینال این فصل در ۳۰ می ۲۰۲۶ در پایتخت مجارستان، بوداپست، برگزار خواهد شد و بر خلاف روال همیشگی، ساعت ۱۸ به وقت محلی آغاز می‌شود.

بازی‌های بایرن:‌

چلسی - خانه

پی‌اس‌چی - خارج از خانه

کلوب بروژ - خانه

آرسنال - خارج از خانه

اسپورتینگ - خانه

آیندهوون - خارج از خانه

یونیون سن ژیلوا - خانه

پافوس - خارج از خانه

بازی‌های چلسی:‌

بارسلونا – خانه

بایرن مونیخ – خارج از خانه

بنفیکا – خانه

آتالانتا – خارج از خانه

آژاکس – خانه

ناپولی – خارج از خانه

قره‌باغ – خارج از خانه

بازی‌های رئال مادرید:‌

منچسترسیتی – خانه

لیورپول – خارج از خانه

یوونتوس – خانه

بنفیکا – خارج از خانه

مارسی – خانه

المپیاکوس – خارج از خانه

موناکو – خانه

بازی‌های اینتر:‌

لیورپول – خانه

دورتموند – خارج از خانه

آرسنال – خانه

اتلتیکو مادرید – خارج از خانه

اسلاویا پراگ – خانه

آژاکس – خارج از خانه

غیرت – خانه

یونیون سن ژیلوا – خارج از خانه

بازی‌های دورتموند:‌

اینتر - خانه

منچسترسیتی – خارج ازخانه

ویارئال – خانه

یوونتوس – خارج از خانه

بودو گلیمت – خانه

تاتنهام – خارج از خانه

اتلتیک بیلبائو – خانه

کپنهاگن – خارج از خانه

بازی‌های لیورپول:‌

رئال مادرید – خانه

اینتر – خارج از خانه

اتلتیکو مادرید – خانه

فرانکفورت – خارج از خانه

آیندهوون – خانه

مارسی – خارج از خانه

قره باغ – خانه

گالاتاسرای – خارج از خانه

بازی‌های بارسلونا: ‌

پاری سن ژرمن – خانه

چلسی – خارج از خانه

فرانکفورت – خانه

کلوب بروژ – خارج از خانه

المپیاکوس – خانه

اسلاویا پراگ – خارج از خانه

کپنهاگن – خانه

نیوکسل – خارج از خانه

بازی‌های پاری سن ژرمن:

‌بایرن مونیخ – خانه

بارسلونا – خارج از خانه

آتالانتا – خانه

لورکوزن – خارج از خانه

تاتنهام – خانه

اسپورتینگ – خارج از خانه

نیوکسل – خانه

اتلتیک بیلبائو- خارج از خانه

بازی‌های منچسترسیتی:‌

دورتموند – خانه

رئال مادرید – خارج از خانه

لورکوزن – خانه

ویارئال – خارج از خانه

ناپولی – خانه

بودو گلیمت – خارج از خانه

گالاتاسرای – خانه

موناکو – خارج از خانه

