مرصاد سیفی به شباب الاهلی امارات پیوست

به گزارش ایلنا، مرصاد سیفی، یکی از چهره‌های مورد توجه در بازار نقل و انتقالات تابستانی، به زودی مقصد آینده خود را مشخص کرد. این بازیکن که مدتی پیش برای مذاکره با باشگاهی در امارات به این کشور سفر کرده بود، اکنون به طور رسمی به عضویت تیم شباب الاهلی درآمد.

سیفی که تا پیش از این جزو سهمیه‌های زیر ۲۱ سال نساجی محسوب می‌شد، در پست دفاع بازی می‌کند. او با پیوستن به شباب الاهلی، از تیمی که فصل نسبتاً ناموفقی را سپری کرد، به جمع قهرمانان ادنوک لیگ پیوسته است. این انتقال، بدون شک یکی از هیجان‌انگیزترین اتفاقات دوران حرفه‌ای او به شمار می‌رود.

با اضافه شدن مرصاد سیفی به ترکیب شباب الاهلی، او در کنار دیگر ملی‌پوشان ایرانی مانند سعید عزت‌اللهی، رضا غندی‌پور و سردار آزمون، چهارمین بازیکن ایرانی حاضر در این تیم مطرح اماراتی خواهد بود.

باشگاه شباب الاهلی امارات نیز با انتشار یک کلیپ ویژه، رسما از جذب مرصاد سیفی به عنوان بازیکن جدید خود رونمایی کرد.

انتهای پیام/