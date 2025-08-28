لیگ قهرمانان اروپا؛ قرعه دشوار برای پاری سن ژرمن و رئال مادرید
مراسم قرعهکشی فصل 26-2025 لیگ قهرمانان اروپا عصر پنجشنبه به میزبانی موناکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 26-2025 انجام شد و 36 تیم حاضر در این مسابقات، رقبایشان برای لذت بردن از رقابتی منحصربهفرد در دومین دوره برگزاری مسابقات به شیوه جدید را شناختند. از فصل گذشته، لیگ قهرمانان اروپا با حضور 36 تیم برگزار میشود که هر تیم بهدنبال انجام 8 دیدار، جایگاهش در جدول ردهبندی دور گروهی را خواهد شناخت.
در پایان دور گروهی مسابقات، تیمهای ایستاده در جمع 8 تیم برتر بهطور مستقیم راهی مرحله یکهشتم نهایی خواهند شد، تیمهای رتبه 9 تا 24 برای حضور در جمع 16 تیم برتر مسابقات راهی مرحله پلیآف خواهند شد و 12 تیم جای گرفته در جدول ردهبندی خارج از 24 تیم برتر، چارهای جز حذف از گردونه رقابتها نخواهند داشت.
بهلطف قهرمانی تاتنهام در لیگ اروپا و همچنین عملکرد خوب نمایندگان انگلیس در فصل گذشته رقابتهای اروپایی بهخصوص چلسی در کنفرانس لیگ و صعود 2 تیم انگلیسی به فینال لیگ اروپا، انگلیس در فصل 26-2025 مسابقات لیگ قهرمانان اروپا 6 نماینده خواهد داشت و نیوکاسل، تیمی عنوان گرفته که آرسنال، منچسترسیتی، لیورپول، چلسی و تاتنهام را در این مسابقات همراهی میکند.
دیگر سهمیه افزوده در این فصل لیگ قهرمانان اروپا را کشور اسپانیا به چنگ آورد که سهمیه پنجم این کشور به ویارئال رسیده است. ویارئال پنجمین نماینده فوتبال اسپانیا در لیگ قهرمانان 26-2025 است که تیمهای بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو را همراهی خواهد کرد.
غیرت قزاقستان، پافوس قبرس، بودهگلیمت نروژ و اونیون سنژیلواز بلژیک برای نخستین مرتبه در تاریخ سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به چنگ آوردهاند. پیش از مشخص شدن قرعه تیمها، یوفا رسماً از چلسی بهعنوان تنها تیم تاریخ که سابقه قهرمانی در 6 تورنمنت برگزار شده توسط این نهاد در تاریخ را داشته است، تقدیر کرد.
زلاتان ایبراهیموویچ و کاکا، مسئولیت مشخص کردن قرعه تیمها را داشتند و در نهایت بهعنوان اولین تیم، حریفان بایرنمونیخ در دور گروهی مسابقات مشخص شدند. بایرنمونیخ در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 به شرح ذیل مقابل رقبا به میدان خواهد رفت:
چلسی (میزبان)، پاریسنژرمن (میهمان)، کلوب بروخه (میزبان)، آرسنال (میهمان)، اسپورتینگ (میزبان)، آیندهوون (میهمان)، اونیون سنژیلواز (میزبان) و پافوس (میهمان).
دومین تیم از گلدان اول که حریفانش را شناخت، چلسی بود و شاگردان انزو مارسکا بهدنبال قهرمانی در لیگ کنفرانس، به شرح ذیل باید مقابل رقبای لیگ قهرمانان اروپا به میدان بروند:
بارسلونا (میزبان)، بایرنمونیخ (میهمان)، بنفیکا (میزبان)، آتالانتا (میهمان)، آژاکس (میزبان)، ناپولی (میهمان)، پافوس (میزبان) و قرهباغ (میهمان).
زلاتان گوی مختص به رئال مادرید را بهعنوان سومین تیم از گلدان بیرون کشید و کاکا با فشردن دکمه خاص تکمیل قرعهکشی، حریفان پادشاه اروپا در این فصل لیگ قهرمانان را به فوتبالدوستان معرفی کرد. رئال مادرید به شرح ذیل در دور گروهی مسابقات مقابل رقیبان به میدان خواهد رفت:
منچسترسیتی (میزبان)، لیورپول (میهمان)، یوونتوس (میزبان)، بنفیکا (میهمان)، مارسی (میزبان)، المپیاکوس (میهمان)، موناکو (میزبان) و غیرت آلماتی (میهمان).