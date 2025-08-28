مس سونگون ۳-۰ هوادار: عجایب لیگ یک آغاز شد

به گزارش ایلنا، لیگ یک فوتبال ایران در حالی آغاز خواهد شد که باشگاه مس سونگون در اقدامی عجیب نتوانست کارت بازی اعضای تیم را به دلیل بدهی خود به سازمان لیگ دریافت کند تا امکان حضور در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر را نداشته باشد.

این در حالی است که سازمان لیگ تا ۴۸ ساعت پیش از شروع بازی به مس سونگون فرصت داد اما مدیران باشگاه نتوانستند کارت بازی را دریافت کنند تا این مسابقه در آستانه لغو باشد.

تیم هوادار البته راهی ورزشگاه خواهد شد و اعضای این تیم در ورزشگاه حاضر خواهند شد اما باتوجه به عدم وجود کارت بازی تیم مس، ناظر اجازه برگزاری بازی را نخواهد داد.

این اتفاق در ادامه وضعیت نابسامان باشگاه مس سونگون در فصل جاری است و اگر انها هفته آینده هم نتوانند کارت بازی را دریافت کنند، از لیگ یک حذف خواهند شد.

انتهای پیام/