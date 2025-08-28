خبرگزاری کار ایران
کیت جدید نساجی در پروژه بازگشت به لیگ برتر (عکس)
کد خبر : 1679331
تیم فوتبال نساجی از کیت جدید خود برای فصل جدید رقابت های جام آزادگان رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، در فاصله چند ساعت تا شروع فصل جدید رقابت های لیگ یک، از کیت جدید نساجی مازندران رونمایی شد. طبق تصاویری که رسانه رسمی این باشگاه منتشر کرده، تیم مازندرانی فصل جدید را با سه رنگ مختلف به میدان رفت؛ رنگ عنابی (پیراهن اصلی)، رنگ آبی (پیراهن دوم) و رنگ سبز (پیراهن سوم).

رسانه نساجی در توضیح این پست نوشت:

"پیراهنی که خاطره خواهد ساخت؛ ترکیبی هیجان‌انگیز از تاریخ و ورزش. این یک پیراهنِ ساده ورزشی نیست.  این پیراهنِ تیمی باهویت و ریشه‌دار است؛ پیراهنی برای روایتگری تاریخ و ورزش؛ پیراهنی که قرار است یک فصل ورزشی بر تن بازیکنانی پوشیده شود که به خوبی ارزش آن را می‌دانند؛ پیراهنی که امید است برای مردمان مازندران، خاطره‌ بسازد؛ چه خاطره‌ای شیرین‌تر از صعود دوباره‌ی نساجی به لیگ برتر...؛

تیم فوتبال نساجی فصل پیش با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم جدول پایانی لیگ برتر، به لیگ دسته اول سقوط کرده اما امسال با به خدمت گرفتن فراز کمالوند و تغییرات گسترده در اسکواد خود به دنبال رقم زدن بازگشتی سریع به سطح اول فوتبال ایران است.

 نساجی در هفته اول مسابقات،  امروز میزبان پالایش نفت بندرعباس بودکه با تساوی بدون گل کار را استارت زد. 

انتهای پیام/
