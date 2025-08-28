جهانبخش و طارمی به تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان اضافه شدند
علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی پیش از نخستین تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران در شهر دوشنبه به جمع سایر ملیپوشان پیوستند.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به سایر بازیکنان تیم ملی در شهر دوشنبه پیوستند.
این دو بازیکن با صلاحدید امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، در نخستین تمرین تاکتیکی تیم حضور خواهند داشت و در تمرینات آمادهسازی تیم برای رقابتهای «کافا ۲۰۲۵» شرکت خواهند کرد.
تیم ملی فوتبال ایران فردا در نخستین دیدار خود در رقابتهای «کافا ۲۰۲۵» به مصاف تیم ملی افغانستان خواهد رفت و اضافه شدن جهانبخش و طارمی میتواند نقش مهمی در تقویت ترکیب تیم ملی داشته باشد.