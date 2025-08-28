خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهانبخش و طارمی به تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان اضافه شدند

جهانبخش و طارمی به تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان اضافه شدند
کد خبر : 1679321
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی پیش از نخستین تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران در شهر دوشنبه به جمع سایر ملی‌پوشان پیوستند.

به گزارش ایلنا  به نقل از  رسانه‌ تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به سایر بازیکنان تیم ملی در شهر دوشنبه پیوستند.

این دو بازیکن با صلاحدید امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در نخستین تمرین تاکتیکی تیم حضور خواهند داشت و در تمرینات آماده‌سازی تیم برای رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» شرکت خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا در نخستین دیدار خود در رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» به مصاف تیم ملی افغانستان خواهد رفت و اضافه شدن جهانبخش و طارمی می‌تواند نقش مهمی در تقویت ترکیب تیم ملی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش