جهانبخش و طارمی به تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان اضافه شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به سایر بازیکنان تیم ملی در شهر دوشنبه پیوستند.

این دو بازیکن با صلاحدید امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در نخستین تمرین تاکتیکی تیم حضور خواهند داشت و در تمرینات آماده‌سازی تیم برای رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» شرکت خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا در نخستین دیدار خود در رقابت‌های «کافا ۲۰۲۵» به مصاف تیم ملی افغانستان خواهد رفت و اضافه شدن جهانبخش و طارمی می‌تواند نقش مهمی در تقویت ترکیب تیم ملی داشته باشد.

