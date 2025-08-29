به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی پیش‌تر تأکید کرده بود که هیچ بازیکنی به صرف نام یا سابقه دعوت نمی‌شود و تنها کسانی که آماده باشند و فرم مطلوب خود را حفظ کرده باشند، شانس حضور در تیم ملی را خواهند داشت. این گفته‌ها هم برای رسانه‌ها و هم برای هواداران فوتبال ایران پیام روشنی داشت؛ اینکه تلاش و آمادگی فنی مهم‌ترین معیار برای انتخاب بازیکنان است و کسی نمی‌تواند به صرف گذشته خود جایگاهی در تیم ملی داشته باشد.

امیر با دعوت از رامین رضاییان و قرار دادن این بازیکن در آستانه سومین تجربه جام جهانی خود به همه ثابت کرد که پای قول و قرارش با بازیکنان فوتبال ایران ایستاده و هرگز مصالح ملی را فدای روابط شخصی نمی‌کند و هر بازیکنی را که در آمادگی باشد به تیم ملی فرا می‌خواند.

قلعه‌نویی با تأکید بر اهمیت آمادگی بازیکنان، نشان داد که کادرفنی تیم ملی به دنبال ترکیبی متوازن و تلفیقی از تجربه و انرژی جوانی است. این رویکرد نه تنها عدالت در انتخاب‌ها را تضمین می‌کند، بلکه به بازیکنان انگیزه می‌دهد تا برای رسیدن به بهترین فرم و آماده‌سازی فیزیکی و ذهنی تلاش کنند. برای رضاییان نیز این فرصت دوباره به معنای اثبات توانایی‌هایش و بازگشت به صحنه‌ای است که سال‌ها تجربه آن را داشته و برایش خاطرات تلخ و شیرین فراوانی رقم زده است. او بازیکنی است که پیش از این دو بار در جام جهانی حضور داشته و این بازگشت بی‌شک معنای خاصی دارد؛ امیدواری و اعتماد به کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران. فارغ از این دیدگاه نباید از عزم این بازیکن نیز غافل بود. رضاییان با نمایش‌های مستمر و قابل توجه خود در لیگ، نشان داده که هنوز می‌تواند نقش مؤثر و حیاتی در تیم ملی ایفا کند و بی‌شک حضور بازیکنی با تجربه و شناخت کامل از فضای جام جهانی، می‌تواند تأثیر بسزایی بر عملکرد تیم داشته باشد؛ نه فقط از نظر فنی، بلکه از نظر روانی و روحی. رضاییان نه تنها به دلیل تکنیک و قدرت دفاعی و هجومی خود اهمیت دارد، بلکه به عنوان یک بازیکن با سابقه بین‌المللی، می‌تواند به نسل جوان‌تر تیم ملی اعتماد به نفس بدهد. حضور او در کنار بازیکنان جوان، تجربه و آرامش را نیز به تیم منتقل می‌کند و می‌تواند نقطه اتکایی برای تیم در شرایط حساس مسابقات باشد. بازیکنی که تجربه مدیریت فشارها و استرس‌های جام جهانی را داشته باشد، می‌تواند به فرماندهی آرام و مؤثر در زمین برای تیم ملی تبدیل شود و نقش یک لیدر واقعی را ایفا کند. نباید فراموش کنیم که رضاییان جزو معدود بازیکنانی است که با لباس تیم ملی ایران سابقه گلزنی در جام جهانی را نیز دارد.

حال با توجه به فرم مناسب و آمادگی بدنی و فنی رامین رضاییان، به نظر می‌رسد او شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی پیش رو داشته باشد و به یک رقیب جدی برای مدعیان این پست تبدیل شود. بی‌هیچ ارفاقی اکنون نه حردانی، نه محرمی و نه اسماعیلی‌فر و یوسفی به لحاظ بدنی و ذهنی در سطح آمادگی رضاییان قرار ندارند.

رضاییان درواقع معادلات در این پست را به شکلی باور نکردنی تغییر داده و در شرایطی که کمتر از یک سال دیگر به شروع جام جهانی باقی مانده، به یک اردوی مهم پیوسته است تا احتمالاً در آینده نیز در این قاب دیده شود. قلعه‌نویی با پیام غیرمستقیم خود، ضمن احترام به تجربه و توانایی‌های بازیکنان، نشان داد که فوتبال ایران نیازمند تعادل میان تجربه و شجاعت جوانان است و بازیکنانی مانند رامین رضاییان می‌توانند ستون‌های اصلی این تعادل باشند. با بازگشت او به تیم ملی، همه نگاه‌ها به جام جهانی دوخته شده و هواداران امیدوارند شاهد ترکیبی قدرتمند و الهام‌بخش از بازیکنان باتجربه و جوان در راه موفقیت ایران باشند. رضاییان نیز اکنون آماده است تا شاید در یک جام جهانی دیگر در ترکیب تیم ملی به چهره‌ای گلزن تبدیل شود. او در این سن و سال همچنان دل‌ها را می‌رباید و مؤید این ادعا گلی است که او با پیراهن استقلال در بازی با ذوب‌آهن به ثمر رساند و استقلال را از یک مخمصه بزرگ نجات داد.

انتهای پیام/