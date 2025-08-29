فراز و فرود آدان؛ از نیمه اول فاجعه بار تا نیمه دوم نجاتبخش
آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال، در بازی مقابل ذوبآهن با عملکردی دوگانه ظاهر شد؛ نیمه اول با سه گل خورده و واکنشهای کند، اما نیمه دوم با سیوهای کلیدی.
به گزارش ایلنا، آنتونیو آدان دروازهبان اسپانیایی استقلال مقابل ذوبآهن دو چهره متفاوت از خود به نمایش گذاشت. یک نیمه همراه با ضعفهای زیاد و غافلگیری و یک نیمه با سیوهای بهتر و عملکردی مطمئنتر. آدان که در اولین بازی استقلال در فصل بیست و پنجم لیگ برتر مقابل تراکتور موفق شده بود در تبریز کلینشیت کند، با همان ذهنیت به مصاف گاندوها رفت.
سابقه سالها بازی در لالیگا و حضور در سطح بالای فوتبال اروپا باعث شده بود تا او لیگ ایران را سادهتر از آنچه هست تصور کند. به نظر میرسید همین موضوع و البته کلین شیت در تبریز دست به دست هم داد تا او در سه صحنه نیمه اول این بازی سورپرایز شده و نیمه اول به کابوسی تمامعیار برای او تبدیل شود. دروازهبان اسپانیایی که اصلاً شروع خوبی نداشت.
در نیمه دوم با ذهنیتی به مراتب منطقیتر و اصولیتر پا به میدان گذاشت و اتفاقاً در یک صحنه، با سیوی دیدنی فرشته نجات استقلال شد. اما چیزی که در این بازی از عملکرد آدان استنباط شد، این بود که او بر خلاف اینکه در صحنههای خطرناک نزدیک دروازه، میتواند عملکرد خوبی داشته باشد و سیوهای دیدنی انجام دهد، روی ضربات از راه دور و شوتهای ناگهانی ضعف دارد و کند عمل میکند.
شاید شرایط سنی آدان و البته فاصلهای که او از فوتبال داشته باعث شده تا در مقابل شوتهای خطرناک نتواند به درستی گام برداشته و واکنشی به موقع از خود نشان دهد. واکنشهای دیرهنگام او در برابر مهاجمان ذوبآهن حالا این پرسش را بهوجود آورده که آیا استقلال برای حضور در جمع مدعیان انتخاب درستی برای خط دروازه داشته یا نه. با این حال، نیمه دوم شرایط بهطور کامل تغییر کرد. به نظر میرسد او با دریافت این سه گل در نیمه اول تجربه خوبی به دست آورد و در ادامه آچارکشیهای ساپینتو در رختکن باعث شد تا او در ادامه کاملاً متفاوت ظاهرشود.
آدان در ۴۵ دقیقه دوم با چند خروج بهموقع و واکنشهای خوب مانع از گلزنی بیشتر ذوبآهن شد و نقش مهمی در گرفتن یک امتیاز خارج از خانه برای استقلال ایفا کرد. عملکرد دو نیمه دروازهبان اسپانیایی نشان داد او هنوز با شرایط فوتبال ایران تطبیق پیدا نکرده است؛ موضوعی که حالا ساپینتو و دستیارانش باید در تعطیلات فیفادی فکری به حالش بکنند تا این دروازهبان اسپانیایی در ادامه بتواند نقطهای قابل اتکا در خط دروازه آبیها باشد.