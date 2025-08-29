سرمربی استقلال و فرار بزرگ از جنجال: ساپینتو قرار نیست محروم شود

به گزارش ایلنا، محرومیت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، که پیش‌تر با حکم کمیته انضباطی به مدت چهار ماه اعلام شده بود، سرانجام با پیگیری‌های مستمر مدیران باشگاه استقلال به حالت تعلیق درآمد؛ خبری که نه تنها کادرفنی و بازیکنان، بلکه میلیون‌ها هوادار آبی را نیز خوشحال کرد.

این تصمیم عملاً به معنای بازگشت ساپینتو به نیمکت است و او از هفته هفتم لیگ برتر و دیدار حساس برابر مس رفسنجان دوباره در کنار تیمش خواهد بود. در واقع دو ماه از محرومیت مرد پرتغالی به حالت تعلیق در آمده که این برای استقلال از هفته هفتم به بعد نقطه امیدواری ایجاد کرده است.

ساپینتو که در هفته‌های اخیر به دلیل محرومیت مجبور بود، مسابقات را از روی سکو دنبال کند، با شنیدن خبر تعلیق محرومیتش واکنشی پر از احساس داشت و حتی از مدیران باشگاه استقلال بابت پیگیری‌های مجدانه تشکر کرده است.

او حتی به گوش مدیران استقلال رسانده که بشدت از اینکه بابت پایان دادن به این محرومیت برایش جنگیده‌اند خوشحال است و او قول داده که دیگر آن رفتارهای عجیب را کنار زمین انجام ندهد.

ساپینتو حتی قول داده دیگر آن رفتار‌ها را تکرار نکند تا احیاناً دوباره محرومیتش به حالت عادی بازگشته و مورد غضب قرار بگیرد.

بدون شک تعلیق این محرومیت، هم به روحیه ساپینتو کمک کرده است و هم فضای تیم را آرام‌ترمی‌کند. بازیکنان استقلال حالا مطمئن هستند که از بازی با مس رفسنجان دوباره رهبر پرتغالی‌شان روی نیمکت حضور خواهد داشت؛ اتفاقی که بدون شک می‌تواند به انسجام و انگیزه تیمی کمک قابل توجهی کند.

تعلیق محرومیت ساپینتو را می‌توان نقطه عطفی برای استقلال دانست. حضور او از هفته هفتم برابر مس رفسنجان نه‌ تنها به بازگشت آرامش به نیمکت آبی‌ها کمک می‌کند، بلکه نویدبخش روزهای پرانرژی‌تر و امیدبخش‌تری برای هواداران است.

البته این سؤال میان هواداران استقلال نیز وجود دارد که آیا بعد از بازگشت ساپینتو به صحنه، او دوباره همان رفتارها را تکرار خواهد کرد یا اینکه از اتفاقات رخ داده درس گرفته و دیگر رفتاری نامناسب انجام نخواهد داد.

