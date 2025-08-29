تصمیمات عجیب هاشمیان؛ از نیمکت ۱۰ نفره تا بازی دادن هافبک در وینگر

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در دومین بازی خود به عنوان سرمربی پرسپولیس تغییرات بسیاری در لیست تیم اعمال کرد که البته بخش عمده‌ای از آن ناشی از حل مشکل ثبت قرارداد و صدور کارت بازی تعدادی از بازیکنان بود.

با این وجود او در مورد انتخاب نفرات لیست تیمش و البته ترکیب اصلی و چیدمان نفرات تصمیمات عجیبی می‌گیرد که کیفیت بازی تیم و شرایط نتیجه گرفتن پرسپولیس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در حالی که هاشمیان می‌تواند برای هر بازی 22 بازیکن را در لیست خود قرار دهد حتی در بازی دوم در اصفهان هم 10 بازیکن را روی نیمکت نشاند و مجتبی فخریان که همراه تیم به اصفهان رفته بود را کنار گذاشت.

او همچنین محمدحسین صادقی را به اصفهان نبرد و در عوض محمد گندمی دروازه‌بان سوم تیمش را روی نیمکت نشان تا دو گلر در بین نفرات ذخیره داشته باشد.

اما عجیب‌ترین تصمیم او برای چیدمان نفرات در ترکیب اصلی اتفاق افتاد. به غیر از تغییر پست بازی سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و محمد امین کاظمیان که همه در پوزیشن متفاوتی بازی را شروع کردند محمد خدابنده‌لو به عنوان هافبک میانی در پست وینگر راست بازی کرد که تصمیمی عجیبی بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پرسپولیس به خاطر تعدد جذب بازیکن در پست وینگر چپ و راست به وینگرستان مشهور شده و مشخص نیست چطور در غیاب عمری مصدوم، صادقی و فخریان خط خورده، احمدزاده که به دفاع چپ رفته و کاظمیان که به به جناح مقابل منتقل شده خدابنده‌لو باید در پست وینگر بازی کند و نتواند کمک حال مدافع پشت سرش در زمان دفاع باشد.

البته خدابنده لو فصل قبل در دوره کارتال هم به عنوان وینگر بازی کرده بود اما این اتفاق در پی ناچاری و مصدومیت و محرومیت وینگرهای پرسپولیس رقم خورد. در واقع هاشمیان می‌توانست با تغییر پست بازی کاظمیان یا نفراتی مثل اورونوف و بیفوما از خدابنده‌لو در جای اصلی‌اش استفاده کند که قطعاً کارایی او هم بالاتر می‌رفت.

