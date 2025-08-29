وحید امیری و شش خاطره تاریخی در پرسپولیس
کاپیتان دوم پرسپولیس به پایان مسیر با این باشگاه در 38 سالگی رسید و به شکلی جنجالی و عجیب در مسیر خروج قرار دارد.
به گزارش ایلنا، وحید امیری با پرسپولیس به نقطه پایان رسید. سه ماه پیش که قرار بود اسماعیل کارتال بر دوران 8 ساله حضور او در پرسپولیس نقطه پایان بگذارد با افسوس و حسرت روزهای طلایی این ستاره خوش اخلاق را مرور کردیم اما بعد از آن با تمدید قراردادش خشنود بودیم که پرسپولیس فصل جدید هم یک بزرگتر را از دست نداده هم یک ستاره تعیینکننده دارد حتی اگر به 38 سالگی پا گذاشته باشد.
امروز در شرایطی که امیری ظاهراً دوباره به حضور در کادر فنی پرسپولیس «نه» گفته و نخواسته دوران بازیگریاش در پرسپولیس تمام شود تنها با مرور صحنههای طلایی و خاطرهانگیز او میتوان از حضور درخشانش در تمام این فصول قدردانی کرد.
امیری عضو مهمی از تیم رویایی ده سال گذشته پرسپولیس بود که شش بار قهرمان لیگ برتر، یک بار قهرمان جام حذفی و چهار بار قهرمان سوپرجام شد. او در بیشتر این فصول حداقل جزو سه بازیکن برتر تیمش بود و در بعضی از قهرمانیهای پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن فصل نیز انتخاب شد.
امیری طی 255 بازی برای پرسپولیس در 8 فصل 26 گل زد و 43 پاس گل داد که برخی از این گلها فوقالعاده بااهمیت، زیبا و خاطرهانگیز شد که میتوان در ایستگاه پایانی حضور شماره 19 در جمع سرخها مرورشان کرد و لذت برد.
عجیبترین شادی گل با دوربین
20 آذر سال 1395 و در اولین فصلی که تیم برانکو برای قهرمانی بسته شده بود و کورس جانانهای با تراکتور برای قهرمانی نیم فصل داشت امیری در مشهد شاهکار کرد. در حالی که بازی با پدیده یک – یک در حال تمام شدن بود امیری با جایگیری هوشمندانه از کرنر ارسالی نوراللهی و تأثیر مهدی طارمی روی تیر نزدیک با ضربه سر دروازه تیم رضا مهاجری را باز کرد. این گل در آخرین موقعیت بازی به دست آمد و باعث شد پرسپولیس دو امتیاز از تراکتور جلو بیفتد.
به همین خاطر شادی گل امیری بسیار عجیب و غریب بود و ضمن انجام حرکات آکروباتیک از او که کمتر دیده شده حتی دوربین یکی از عکاسان را هم گرفت تا عکسی به یادگار ثبت کند.
دوباره مشهد، دوباره ضربه سر با طعم قهرمانی
18 فروردین سال 1397 باز هم در مشهد و باز هم مقابل پدیده وحید امیری با ضربه سر گل زد که این گل حتی از قبلی هم مهمتر بود. در حالی که بازی با میزبان مشهدی در ورزشگاه ثامن بدون گل پیش میرفت، دقیقه 77 با ارسال صادق محرمی، امیری ضربه سر محکمی زد که توپ به شکل چکشی وارد دروازه شد.
این گل حکم پیروزی و دومین قهرمانی متوالی سرخها را در فصل بدون طارمی امضا کرد. جالب اینکه امیری اولین گل فصل تیمش را هم به فولاد زده بود.
پاگشای یحیی با گل برزیلی
بدون شک زیباترین گل وحید امیری با لباس پرسپولیس همان گلی است که به تراکتور در ورزشگاه آزادی زد. 6 بهمن 1398 در شرایطی که یحیی گلمحمدی و کادرش اولین تجربه حضور روی نیمکت سرخها را بعد از جدایی کالدرون تجربه میکردند امیری موفق شد با یک سوپرگل تیمش را دو بر صفر پیش بیندازد.
در این لحظه بعد از ضربه سر علیپور، امیری ضمن کنترل توپ یک بازیکن حریف را از پیش برداشت و سپس با طمأنیه و دقت فراوان از خانزاده عبور کرد و بعد از فریب میثم تیموری در حالی که اکبر ایمانی و رشید مظاهری نظارهگر بودند با پای راست دروازه تراکتور را باز کرد تا یک گل استثنایی و فردی به ثمر برساند.
سقوط درون دروازه
دو روز مانده به پایان سال 99 و در شرایطی که همهگیری کرونا باعث شده بود تا در ورزشگاه خالی آزادی صدای همه به وضوح به گوش برسد در شرایطی که بازی با نفت مسجدسلیمان یک - یک مساوی پیش میرفت وحید دوباره گل کاشت.
دقیقه 69 بازی بعد از توپگیری فوقالعاده شهریار مغانلو و پاس به جلوی او امیری با حضور بموقع مقابل دروازه موفق به گلزنی شد و عجیب اینکه بعد از گل همان جا داخل دروازه افتاد و سرش را بلند نکرد. به نظر میرسد امیری به خاطر باز کردن دروازه تیم سابقش چنین حرکتی انجام داد و به نوعی ناراحت هم شد. با این حال لحظاتی بعد او پای خود را ستون کرد تا با واکس زدن کفش مغانلو از او به خاطر پاس خوبش تشکر کند.
حرفهایترین گل با تاچ استثنایی
22دی ماه سال 99 و در دربی جام حذفی پرسپولیس با گل وحید امیری کامبک زد و بازی یک هیچ باخته را دو بر یک کرد. در این صحنه احسان پهلوان با توپگیری و ارسال پای چپ، امیری را در موقعیت گل قرار داد که ستاره سرخها با یک تاچ استثنایی از مقابل دو مدافع استقلال حرفهایترین و یکی از مهمترین گلهای فوتبالی خود را به ثمر رساند. هر چند آن بازی در نهایت 2-2 شد و پرسپولیس در ضربات پنالتی شکست خورد.
یادگاری ابدی با چیپ تاریخی
فصل قبل وحید امیری یکی از ستارههای پرسپولیس گاریدو بود تا اینکه مصدوم شد و سه ماه بیرون ماند. آخرین گل او با پیراهن پرسپولیس یک گل سه امتیازی بود که 19 آبان ماه سال قبل با پاس زیبای فرجی و با بازوبند کاپیتانی در سیرجان به ثمر رساند.
اما بدون شک زیباترین گل فصل قبل امیری گل بازی با شمسآذر بود که دو هفته قبل از گل سیرجان ثبت و ضبط شد. در آن مسابقه پرسپولیس در ورزشگاه شهرقدس با یک گل از حریف پیش بود و در دقایق پایانی بشدت تحت فشار قرار گرفت اما در وقتهای تلف شده با توپگیری مسعود ریگی و پاس لوکاس ژوائو، امیری 37 ساله نزدیک به 70 متر با توپ و با سرعت حداکثری دوید و در نهایت با یک ضربه چیپ توپ را از بالای سر دروازهبان حریف عبور داد و برای پرسپولیسیها یک یادگاری شیرین در این ورزشگاه گذاشت.