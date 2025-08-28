دعوت ۴ پرسپولیسی به تیم ملی؛ خدابندهلو اولین فراخوان را تجربه کرد
با اعلام لیست تیم ملی برای تورنمنت کافا، چهار بازیکن از پرسپولیس شامل تازهواردی به نام محمد خدابندهلو دعوت شدند.
به گزارش ایلنا، بعد از برگزاری بازیهای هفته دوم لیگ برتر لیست تیم ملی برای حضور در تورنمنت کافا اعلام شد که طبق لیست اعلام شده چهار بازیکن از جمع 27 نفر دعوت شده عضو تیم پرسپولیس هستند.
از این جمع علیپور و نیازمند در اردوی قبلی حضور داشتند و کنعانی که اردوی قبلی را به خاطر مصدومیت از دست داد دوباره به تیم ملی برگشته است. اما اتفاق ویژه برای پرسپولیسیها دعوت از محمد خدابندهلوست که چهارمین پرسپولیسی حاضر در تیم ملی خواهد بود.
خدابندهلو که سابقه حضور در تیم ملی جوانان و امید را دارد برای اولین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد. خدابندهلو زمستان سال 1402 به پرسپولیس پیوست و طی یک فصل و نیم گذشته پیراهن سرخ را به تن کرده اما بعد از دو بازی قابل قبول در ترکیب اصلی این فصل به تیم ملی دعوت شده است. البته دعوت از خدابندهلو یک دلیل عمده و مهم هم دارد و آن غیبت 14-13 بازیکن از اردوی قبلی به خاطر مصدومیت است.
با این وجود هافبک میانی پرسپولیس باید این فرصت را غنیمت بشمارد و اگر در کافا به او بازی برسد باید خودی نشان دهد تا امیدوار به حضور در جام جهانی باشد.
اما نکته عجیب برای پرسپولیسیها عدم دعوت از میلاد محمدی است. محمدی که طی حدوداً 9 سال گذشته همواره عضو تیم ملی بوده برای تورنمنت کافا به تیم ملی دعوت نشده که امید نورافکن و محمد نادری را در پست خود در فهرست قلعهنویی میبیند.
به نظر میرسد نیمکتنشینی میلاد محمدی در دو بازی شروع فصل تازه کاملاً به ضرر او شده و این مدافع چپ سرخها پیراهن تیم ملی را از دست داده است. این اتفاق در حالی رخ داد که هاشمیان یک وینگر راست را به جای میلاد در پست او میدان میدهد و اینطور نیست که مثلاً او در رقابت با یک مدافع چپ شاخص یا بازیکنی خارجی در آن پست قافیه را باخته باشد.