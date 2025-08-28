خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت ۴ پرسپولیسی به تیم ملی؛ خدابنده‌لو اولین فراخوان را تجربه کرد

دعوت ۴ پرسپولیسی به تیم ملی؛ خدابنده‌لو اولین فراخوان را تجربه کرد
کد خبر : 1679300
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام لیست تیم ملی برای تورنمنت کافا، چهار بازیکن از پرسپولیس شامل تازه‌واردی به نام محمد خدابنده‌لو دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، بعد از برگزاری بازی‌های هفته دوم لیگ برتر لیست تیم ملی برای حضور در تورنمنت کافا اعلام شد که طبق لیست اعلام شده چهار بازیکن از جمع 27 نفر دعوت شده عضو تیم پرسپولیس هستند.

از این جمع علیپور و نیازمند در اردوی قبلی حضور داشتند و کنعانی که اردوی قبلی را به خاطر مصدومیت از دست داد دوباره به تیم ملی برگشته است. اما اتفاق ویژه برای پرسپولیسی‌ها دعوت از محمد خدابنده‌لوست که چهارمین پرسپولیسی حاضر در تیم ملی خواهد بود.

خدابنده‌لو که سابقه حضور در تیم ملی جوانان و امید را دارد برای اولین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد. خدابنده‌لو زمستان سال 1402 به پرسپولیس پیوست و طی یک فصل و نیم گذشته پیراهن سرخ را به تن کرده اما بعد از دو بازی قابل قبول در ترکیب اصلی این فصل به تیم ملی دعوت شده است. البته دعوت از خدابنده‌لو یک دلیل عمده و مهم هم دارد و آن غیبت 14-13 بازیکن از اردوی قبلی به خاطر مصدومیت است.

با این وجود هافبک میانی پرسپولیس باید این فرصت را غنیمت بشمارد و اگر در کافا به او بازی برسد باید خودی نشان دهد تا امیدوار به حضور در جام جهانی باشد.

اما نکته عجیب برای پرسپولیسی‌ها عدم دعوت از میلاد محمدی است. محمدی که طی حدوداً 9 سال گذشته همواره عضو تیم ملی بوده برای تورنمنت کافا به تیم ملی دعوت نشده که امید نورافکن و محمد نادری را در پست خود در فهرست قلعه‌نویی می‌بیند.

به نظر می‌رسد نیمکت‌نشینی میلاد محمدی در دو بازی شروع فصل تازه کاملاً به ضرر او شده و این مدافع چپ سرخ‌ها پیراهن تیم ملی را از دست داده است. این اتفاق در حالی رخ داد که هاشمیان یک وینگر راست را به جای میلاد در پست او میدان می‌دهد و اینطور نیست که مثلاً او در رقابت با یک مدافع چپ شاخص یا بازیکنی خارجی در آن پست قافیه را باخته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش