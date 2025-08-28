خبرگزاری کار ایران
دورتموند مدافع چلسی را بدون هزینه قرضی گرفت
بوروسیا دورتموند با عقد قراردادی قرضی بدون پرداخت هزینه نقل‌وانتقال، آرون آنسلمینو، مدافع ۲۰ ساله چلسی، را برای تقویت خط دفاعی خود به خدمت گرفت.

به گزارش ایلنا، بوروسیا دورتموند اعلام کرد که آرون آنسلمینو، مدافع ۲۰ساله، را به‌صورت قرضی برای یک فصل از چلسی به خدمت گرفته است. براساس گزارش اسکای آلمان، این انتقال بدون هزینه قرضی است و دورتموند تنها حقوق این بازیکن را پرداخت می‌کند. آنسلمینو تنها یک‌بار برای چلسی در جام باشگاه‌های جهان مقابل بنفیکا به میدان رفته است.

سباستین کل، مدیر ورزشی دورتموند، درباره این انتقال گفت: «از زمان حضور آرون در بوکاجونیورز او را زیر نظر داشتیم. او راه‌حلی عالی برای شرایط کنونی ماست. بازیکنی بااستعداد که در سنی کم کیفیت خود را در ورزشگاه‌های پرشور نشان داده است. او را سریعاً به تیم اضافه می‌کنیم، زیرا به حضور فوری او نیاز داریم و مشتاق دیدن او با پیراهن زرد و مشکی هستیم.»

این مدافع ۲۰ساله به تقویت خط دفاعی دورتموند کمک می‌کند، به‌ویژه که این تیم پس از اخراج فیلیپو مانه در بازی مقابل سن‌پائولی، تنها یک مدافع میانی در دسترس (والدمار آنتون) دارد. هنوز مشخص نیست که آیا دورتموند برای افزایش عمق دفاعی، چارلی کرسول از تولوز را جذب خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام/
هتل کیش