پرسپولیسی سابق مدعی جدی ترکیب ثابت تیم ملی در کافا

به گزارش ایلنا، مدافع خراسانی فولاد خوزستان که تابستان گذشته پیراهن قرمز اهوازی‌ها را بر تن کرده، با عملکردش در لیگ برتر دوباره نظر کادر فنی تیم‌ملی را جلب کرد و حالا نامش در لیست بازی‌های پیش‌رو در تورنمنت کافا دیده می‌شود. نعمتی ۳۰ ساله در شرایطی دوباره ملی‌پوش شده که مسیر پر فراز و نشیبی را در این سال‌ها پشت سر گذاشته است.

نعمتی فوتبالش را از شهرخودرو آغاز کرد و در پرسپولیس به اوج رسید. حضور سه‌ساله در جمع سرخپوشان باعث شد تجربه قهرمانی‌های پیاپی لیگ را لمس کند و جایگاهش در فوتبال ایران تثبیت شود. انتقال او به فولاد خوزستان نقطه عطفی دیگر بود و حالا در جمع بازیکنان کلیدی یحیی گل‌محمدی قرار گرفته است.

این مدافع در اکتبر ۲۰۲۴ نخستین بازی ملی خود را مقابل ازبکستان در انتخابی جام جهانی انجام داد و حالا ۸ بازی رسمی در کارنامه ملی‌اش ثبت شده است. او که توانایی بازی در هر دو پست دفاع میانی و دفاع چپ را دارد، به واسطه قدرت بدنی و تسلط در نبردهای هوایی، یکی از گزینه‌های قلعه نویی برای خط عقب تیم‌ملی محسوب می‌شود.

دعوت دوباره نعمتی به تیم‌ملی، نشانه اعتماد دوباره کادر فنی به کیفیت اوست. بازگشت این بازیکن می‌تواند عمق بیشتری به خط دفاعی ایران بدهد، به‌ویژه در شرایطی که تورنمنت کافا و دیدارهای انتخابی جام جهانی، نیازمند بازیکنانی آماده و چندپسته است. فولاد نیز می‌تواند حالا به داشتن یک ملی‌پوش در ترکیبش ببالد؛ اتفاقی که هم برای باشگاه و هم برای نعمتی معنای ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/