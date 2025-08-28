المپیاکوس جدیترین مشتری مهدی طارمی
اینتر همچنان در حال مذاکره برای فروش قطعی طارمی است و این ستاره ایرانی مشتریهای جدیای دارد.
به گزارش ایلنا، وضعیت مهدی طارمی همچنان در باشگاه اینتر خبرساز است. به گزارش اسکای اسپورت، باشگاه نراتزوری در حال مذاکره برای فروش این مهاجم است و در حال حاضر المپیاکوس گزینه اصلی محسوب میشود؛ تیمی که از PSV آیندهوون و پاناتینایکوس پیشی گرفته است.
مدیران اینتر در «ویاله دلا لیبراتسیونه» میخواهند انتقال بهصورت قطعی انجام شود و در مجموع، از محل مبلغی که بابت کارت بازی دریافت خواهد شد و همچنین صرفهجویی در دستمزد ناخالص، حدود ۱۰ میلیون یورو به دست آورند.
کریستین کیوو بهطور کامل با پروژه اوکتری و جوزپه ماروتا همراه شده و میخواهد روی بازیکنان جوان سرمایهگذاری کند. به همین دلیل، آنژه-یوان بونی که پیشتر در پارما زیر نظر مربی رومانیایی کار کرده بود، جذب شده و فرانچسکو پیو اسپوزیتو که از قرضیاش در اسپتزیا بازگشته نیز تأیید شد.
همین ایده جوانگرایی باعث شد تا کیوو ناچار شود روی نام مهدی طارمی قلم قرمز بکشد و مهاجم ایرانی با احترام به این تصمیم، در پی یافتن باشگاه جدیدی است. تیمهای زیادی خواهان جذب این بازیکن باکیفیت هستند ولی هنوز هیچ باشگاهی به مرحله عقد قرارداد با طارمی نرسیده است.
در روزهای اخیر گزینه انتقال به ساسولو نیز مطرح شده بود، اما کارنووالی توضیح داد که طارمی بازیکنی برای یک تیم بزرگ است، بهویژه با توجه به دستمزد سالیانهای که دریافت میکند.
باشگاههای دیگری نیز خواهان جذب طارمی هستند؛ از جمله پارما و ساسولو در سریآ، همچنین لیل، لیدز یونایتد، بشیکتاش و فلامنگو در دیگر کشورها. اما طارمی تمایل دارد در اروپا باقی بماند، بهویژه در تیمی که در مسابقات باشگاهی یوفا حضور داشته باشد.
طارمی تابستان گذشته بهعنوان بازیکن آزاد پس از چهار سال حضور در پورتو، به اینتر پیوست. بنابراین، فروش او هم میتواند منبع درآمدی برای باشگاه باشد و هم صرفهجویی در هزینههای دستمزد را رقم بزند.
در طول دوران حرفهایاش او برای تیمهای پورتو، پرسپولیس، اینتر، الغرافه، ریو آوه، ایرانجوان، شاهین بوشهر و تیم ملی ایران بازی کرده است؛ جایی که با آن ۹۶ بازی ملی، ۵۴ گل در کارنامه دارد.