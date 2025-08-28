تمرین پرنشاط بانوان پرسپولیس در روز سوم

به گزارش ایلنا، این جلسه با حضور تمامی بازیکنان و زیر نظر کادر فنی به سرمربیگری مریم آزمون پیگیری شد.

بازیکنان در این تمرین ابتدا به انجام برنامه‌های بدنسازی پرداختند و سپس وارد بخش‌های تاکتیکی شدند. مرور تاکتیک‌های تیمی و تمرین‌های گروهی محور بخش میانی تمرین بود. در ادامه، بازیکنان با انجام تمرین‌های متنوع کار با توپ، برنامه‌های فنی اختصاصی را مرور کردند.

این جلسه در فضایی پرنشاط و با هدف افزایش هماهنگی تیمی و آماده‌سازی برای دیدارهای پیش‌ِرو به پایان رسید.

