تمرین پرنشاط بانوان پرسپولیس در روز سوم

تمرین پرنشاط بانوان پرسپولیس در روز سوم
سومین جلسه تمرینی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس امروز (چهارشنبه)، در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این جلسه با حضور تمامی بازیکنان و زیر نظر کادر فنی به سرمربیگری مریم آزمون پیگیری شد.

بازیکنان در این تمرین ابتدا به انجام برنامه‌های بدنسازی پرداختند و سپس وارد بخش‌های تاکتیکی شدند. مرور تاکتیک‌های تیمی و تمرین‌های گروهی محور بخش میانی تمرین بود. در ادامه، بازیکنان با انجام تمرین‌های متنوع کار با توپ، برنامه‌های فنی اختصاصی را مرور کردند.

این جلسه در فضایی پرنشاط و با هدف افزایش هماهنگی تیمی و آماده‌سازی برای دیدارهای پیش‌ِرو به پایان رسید.

انتهای پیام/
