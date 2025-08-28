قرارداد رسمی مربی آلمانی پرسپولیس امضا شد
کد خبر : 1679201
مربی آلمانی و عضو جدید کادر فنی پرسپولیس با حضور در محل باشگاه، قرارداد رسمی خود را به مدت یک سال امضا کرد.
به گزارش ایلنا، مایکل اونینگ (Michael Oenning) که پس از توافق نهایی در روزهای گذشته به ایران سفر کرده و برای بازی با سپاهان نیز همراه تیم بود، با حضور در ساختمان مرکزی باشگاه و در پی دیدار با مدیرعامل، قرارداد رسمی خود را به مدت یک سال به امضا رساند.
این مربی آلمانی که به پیشنهاد و خواست سرمربی تیم به کادر فنی اضافه شد، از نامهای شناختهشدهای است که سابقه فعالیت به عنوان سرمربی در بوندسلیگا را دارد.