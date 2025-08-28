قرارداد رسمی مربی آلمانی پرسپولیس امضا شد

به گزارش ایلنا، مایکل اونینگ (Michael Oenning) که پس از توافق نهایی در روزهای گذشته به ایران سفر کرده و برای بازی با سپاهان نیز همراه تیم بود، با حضور در ساختمان مرکزی باشگاه و در پی دیدار با مدیرعامل، قرارداد رسمی خود را به مدت یک سال به امضا رساند.

این مربی آلمانی که به پیشنهاد و خواست سرمربی تیم به کادر فنی اضافه شد، از نام‌های شناخته‌شده‌ای است که سابقه فعالیت به عنوان سرمربی در بوندس‌لیگا را دارد.

