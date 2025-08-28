خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسال بانوان

برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسال بانوان
کد خبر : 1679199
لینک کوتاه کپی شد.

مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بزرگسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان از 9 تا 15 شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ملی پوشان دعوت شده به اردوی تدارکاتی را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی ، فرشته کریمی ، نسیمه سادات غلامی ، مریم سید (تهران)

 سارا شیربیگی (کرمانشاه)

فرشته خسروی ، الهام عنافچه ، طاهره مهدی پور ، زهرا کیانی (خوزستان)

مارال ترکمان (البرز)

 نسترن مقیمی، زهرا لطف آبادی (مازندران)

 فاطمه رحمتی ،مهسا کمالی (زنجان)

شیرین صفار، عاطفه برقی (خراسان رضوی)

 مهتاب بنایی (فارس)

نساء احدی (گیلان)

 مطهره توکلی (اصفهان)

مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد)

اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضوری پرقدرت در رقابتهای کشورهای همبستگی اسلامی و جام جهانی فیلیپین برگزار می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش