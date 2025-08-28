خبرگزاری کار ایران
برگزاری جلسه فنی برای بازیکنان تیم امید پیش از دیدار تدارکاتی

برگزاری جلسه فنی برای بازیکنان تیم امید پیش از دیدار تدارکاتی
کادرفنی تیم فوتبال امید کشورمان امروز صبح آخرین نکات فنی را برای بازیکنان حاضر در اردوی دبی امارات تشریح کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی تیم فوتبال امید ایران در دبی امارات در حالی پیگیری می‌شود که امیدرضا روانخواه سرمربی این تیم تصمیم گرفت صبح امروز پیش از دیدار تدارکاتی فردا با تیم ملی امید چین تایپه جلسه فنی برای بازیکنان برگزار کند.

در این جلسه آخرین ایده‌های فنی به بازیکنان برای حضور مقتدرانه در بازیهای پیش رو منتقل گردید .

تیم فوتبال امید کشورمان عصر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در چمن باشگاه ایرانیان تمرین خود را دنبال خواهد کرد .

