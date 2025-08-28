آماده کافا هستیم
قلعهنویی: در فیفادی آینده باید با تیمهای بزرگتر بازی کنیم
سرمربی تیم ملی ایران گفت: کافا آینده خوبی دارد و ما نیز موظف به شرکت در این تورنمنت بودیم.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از شروع رقابت های تورنمنت کافا ۲۰۲۵ گفت: ابتدا جا دارد که از میزبانی خوب کشور تاجیکستان تشکر کنم. ما در دومین دوره رقابتهای کافا حضور داریم و این فرصت خوبی است تا بازیکنان دیگر نیز بتوانند خودشان را در این تورنمنت نشان دهند. یقیناً این تجربه برای ما در فیفادی بعدی شکل و شمایل بهتری خواهد داشت و نگرش و متر آن میتواند تأثیرگذار در مسیر آمادهسازی تیم برای جام جهانی باشد.
وی افزود: به هر حال فوتبال در آسیا و در رقابتهای کافا در حال پیشرفت است و شما هیچ تیمی را نمیتوانید دست کم بگیرید. ما نتایج تیم افغانستان را پیگیری کردیم و قبل از ورود من به این جلسه، فیلم بازیهای گذشته آنها را آنالیز میکردیم. آنها در دو بازی گذشته خود، بازی قبل مقابل عربستان را در عربستان با نتیجه یک بر صفر واگذار کردند و همچنین در دیدار مقابل تایلند دو بر صفر باختند. با این حال، تیم افغانستان بسیار برنامهریزی شده فوتبال بازی میکند. هدف اصلی آنها این است که با ضدحمله جمع شوند و در زمین خودشان با ضدحملهها و حملههای سریع به گل برسند.
قلعهنویی در ادامه گفت: ما هم اولین تمرینمان را امروز انجام خواهیم داد، چون تا دو روز پیش درگیر لیگ بودیم. امیدواریم بازیکنانی که این فرصت به آنها داده شده، بتوانند نهایت استفاده را بکنند.
قلعهنویی در ادامه درباره نوع نگرش به کافا گفت: هرکس اعتقاد خود را دارد، اما ما یقین داریم که در این دوره کافا باید حضور داشته باشیم. آره، اگر میخواستیم با تیم بزرگتر بازی کنیم، شاید شرایط بهتری بود، اما یقیناً برای اینکه بتوانیم در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم، باید با تیمهای سطح بالاتری بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: شرایط به گونهای بوده که مسابقات از دوره گذشته برگزار شده و من فکر میکنم سال به سال پیشرفت خواهد کرد. حضور ایران در این تورنمنت میتواند اعتبار خاصی به آن بدهد و حالا که در آن شرکت کردهایم، باید تمام فکر و ذکر ما روی این بازیها باشد. همانطور که قبلاً هم توضیح دادم، در فیفادی آینده باید آمادگی خود را برای جام جهانی نشان دهیم و با تیمهای سطح بالاتر و سختتر بازی کنیم تا توانایی و عیار تیم مشخص شود.
وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: خیلی از بازیکنان مصدوم هستند و اگر محرومیت یا مصدومیتی نبود، قطعاً نفرات قبلی تیم ملی هم به اردوی تیم ملی دعوت میشدند.
قلعهنویی توضیح داد: در رابطه با شایستگی بازیکنانی که اکنون در تیم هستند باید بگویم همه آنها با شایستگی و قابلیتهای فنی بالا در اینجا حضور دارند. از نظر کیفیت، بازیکنان سطح بالایی هستند و در لیگ تواناییهای خود را در دو هفته گذشته نشان دادند. فوتبال ایران پر از استعداد است و به همین خاطر در دو سال گذشته تلاش کردیم که به لیگ توجه بیشتری داشته باشیم. از دل این لیگ بازیکنان بزرگی بیرون آمدند، لژیونر شدند و توانستند به تیم ملی کمک کنند.
وی افزود: همین اعتقاد را اکنون هم داریم؛ اگر لیگ ما پویا باشد و زمینهای با کیفیتی داشته باشیم، میتواند به تیم ملی کمک زیادی کند. در پاسخ به سوال قبلی که مطرح شد درباره اینکه هر دو سه روز یک بار بازی برگزار میشود، باید بگویم فوتبال دنیا حرفهای است. اگر یادتان باشد بعد از بازی با کره شمالی در تهران گفتم که باید نگرش خود را تغییر دهیم و از الان به فکر جام جهانی باشیم. بازیکن در سطح حرفهای باید حرفهای زندگی کند، حرفهای فکر کند، حرفهای تمرین کند و مراقب بدن خود باشد. فوتبال دنیا بعضاً هر ۷۲ ساعت بازی دارد و حتی در لیگ انگلیس بعضی مواقع تعطیلی وجود ندارد. در دوره گذشته جام جهانی، باشگاهها و تیمهای بزرگ پس از اتمام لیگ و جام باشگاهها هم درگیر مسابقات بودند.
سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: این آمادگی تنها محدود به یک ماه یا دو هفته قبل از جام جهانی نیست؛ همانطور که بعد از بازی با کره شمالی هم گفتهام، بازیکن باید از الان به فکر جام جهانی باشد. وقتی بازیکن درست زندگی کند و نگرش حرفهای داشته باشد، میتواند با این مسئله کنار بیاید.
وی افزود: ما یک ماتریس داریم و بازیکنان بر اساس کیفیتشان در این دایرهها قرار میگیرند. امیدواریم بازیکنان جدید که تازه به تیم ملی اضافه شدهاند، نهایت استفاده را از این فرصت بکنند. چیزی که در ایران میتواند به مربیان باشگاهی و تیم ملی کمک زیادی کند، استعداد بازیکنان است. با توجه به اینکه ما اکنون ۱۸ بازیکن داریم و دلایل دیگری برای انتخاب نداریم، امیدواریم همین بازیکنان جایگزینهای خوبی باشند و بتوانند از این فرصت برای اردوهای بعدی بهره ببرند.