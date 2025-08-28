فلورنزی بازنشسته شد؛ پایان کار مدافع باسابقه میلان و رم
الساندرو فلورنزی، مدافع ۳۴ ساله ایتالیایی و بازیکن سابق تیمهای رم و میلان، با انتشار پستی در اینستاگرام، خداحافظی خود از فوتبال حرفهای را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، الساندرو فلورنزی، مدافع ایتالیایی ۳۴ساله، از طریق پستی در اینستاگرام اعلام کرد که از فوتبال حرفهای خداحافظی کرده است.
فلورنزی پس از مصدومیت شدید پارگی رباط صلیبی زانوی راست در جولای۲۰۲۴، در فصل آخر خود با میلان بازیهای زیادی انجام نداد. این مصدومیت نقش مهمی در تصمیم او برای بازنشستگی داشت. فلورنزی در ویدیویی احساسی که در اینستاگرام منتشر کرد از هواداران، همتیمیها، مربیان، کادرفنی و مدیران تشکر کرد.
او در صفحهاش نوشت: «تو (فوتبال) به من آموختی که همه هواداران را از اولین تا آخرین، بدون استثنا دوست داشته باشم. هر یک از شما من را به بهتر شدن سوق دادید و به من کمک کردید تا پس از شکستها که بخشی از این ورزش و زندگی هستند، دوباره بلند شوم. از همه همتیمیها، مربیان، اعضای کادرفنی و مدیران تشکر میکنم. حمایت و حرفهایگری روزانه شما به من اجازه داد تا بهعنوان یک انسان و یک فوتبالیست رشد کنم.»
همچنین، گزارش شده که میلان پیشنهاد نقشی در مدیریت یا کادرفنی به فلورنزی داده است، اما هنوز مشخص نیست که او این پیشنهاد را میپذیرد یا خیر. او با سابقهای درخشان در رم، پاریسنژرمن، والنسیا و میلان و قهرمانی در یورو۲۰۲۰، سریآ، سوپرکاپ ایتالیا و جام حذفی فرانسه، بهعنوان یک بازیکن قابل احترام شناخته میشود.