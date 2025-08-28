بوفون: سری آ دیگر معیار نیست؛ بازیکنان حق دارند به خارج بروند!
مدیر فنی تیم ملی ایتالیا با اذعان به تغییر جایگاه سری آ در فوتبال امروز، از بازیکنان ایتالیایی که ترجیح میدهند در لیگهای خارجی بازی کنند، حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، جانلوئیجی بوفون مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایتالیا از تصمیم هموطنانش برای ترجیح دادن لیگهایی مانند لیگ برتر انگلیس به سری A دفاع کرد و به آنها برای نماندن در لیگ دسته اول کشورشان حق داد.
کاپیتان سابق آتزوری در یک نشست خبری که روز سهشنبه در شهر میلان برگزار شد، درباره مسائل مختلف صحبت کرد و در بخشی از آن هم راجع به افزایش تعداد بازیکنان ایتالیایی حاضر در لیگهای خارجی توضیح داد.
بوفون در ابتدا درباره همتیمی سابقش جنارو گتوسو و انتصاب وی بهعنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا پس از اخراج لوچانو اسپالتی اظهار داشت: جنارو واقعاً برای قبول این پست هیجان داشت. درگیر نقشی مانند این شدن همیشه یک جنبه احساسی هم دارد. اکنون اما او اعتماد به نفس و آگاهی لازم را برای انجام کارش به نحو احسن پیدا کرده است.»
کاپیتان پیشین تیم ملی ایتالیا ادامه داد: «اعتماد متقابل که لازمه کار ماست، وجود دارد. این فاکتوری است که در کار ما همیشه باید وجود داشته باشد. با تیمی که ما داریم و از بازیکنانی فوقالعاده تشکیل شده، هرگز نباید به خودمان شک راه دهیم.»
مدیرفنی آتزوری در نهایت مجبور به بیان حقیقتی تلخ شد و گفت به بازیکنان ایتالیایی که بازی در لیگهای خارجی را به سریA ترجیح میدهند، حق میدهد. او تأکید کرد: فکر میکنم این یک اتفاق مثبت است چون وقتی شما شش یا هفت بازیکن دارید که در برترین باشگاههای دنیا بازی میکنند، یعنی اینکه تیم ملیتان هم در سطح بسیار بالاتری قرار خواهد داشت. فوتبال امروز عوض شده است و در نتیجه ارزیابیهای ما هم باید متناسب با این تغییرات صورت بگیرد. واقعیت این است که سریA دیگر مانند آنچه در گذشته میشناختیم، مرجع و معیار نیست. با این حال لیگ ما به نسبت سایر لیگها شبیه سکوی پرشی شده که میتواند آنها را به مراحل بعدی ببرد.»