تیمهای گمنام در لیگ قهرمانان: بفرمایید هیجان
قرعه کشی لیگ قهرمانان این فصل با حضور تیمهای گمنام اما جذابی همراه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، شاید هیجان لیگ قهرمانان اروپا برای بسیاری از هواداران فوتبال آغاز نشده باشد اما لحظات تاریخی این رقابتها، از مرحله پلیآف آغاز شده و لحظات جادویی مسابقات روز سهشنبه، به تاریخیترین شب باشگاههای بزرگ نروژ، قزاقستان و قبرس تبدیل شد. جایی که سه باشگاه، شانس حضور برای لیگ قهرمانان اروپا برای نخستین بار در تاریخ خود را پیدا کردند؛ تیمهایی که هر کدام، با یک داستان خاص و شنیدنی پا به بزرگترین ضیافت فوتبالی قاره سبز میگذارند.
تاریخسازان آستانه
شاید ایرانیها نام باشگاه غیرت قزاقستان را بابت حضور حسین طیبی در ترکیب تیم فوتسال این باشگاه به خاطر داشته باشند اما حالا، همه توجهات به تیم فوتبال این باشگاه معطوف شده است. تیمی که حالا پس از آستانه در فصل ۲۰۱6-۲۰۱5، دومین نماینده فوتبال قزاقستان در مرحله اصلی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.
غیرت که فصل گذشته برای چهارمین بار قهرمان لیگ برتر قزاقستان شده بود، برای صعود به مرحله اصلی لیگ قهرمانان اروپا باید از سد چهار تیم عبور میکرد. المپیک لیوبلیانا اسلوونی، اولین رقیب آنها برای صعود به لیگ قهرمانان اروپا بود و پس از پیروزی ۳-۱ در مجموع مقابل این تیم، تیم کوپس فنلاند در مرحله دوم پلیآف مقابل غیرت قرار گرفت و با نتیجه ۳-۲ شکست خورد. اوج کار غیرت اما در مرحله سوم و نهایی رقم خورد؛ جایی که این تیم در دو مسابقه، موفق به شکست دادن اسلوان براتیسلاوا اسلواکی و سلتیک اسکاتلند در ضربات پنالتی شد و با صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا تاریخسازی کرد. شکست مقابل غیرت، یک فاجعه بزرگ برای برندان راجرز و شاگردانش در سلتیک محسوب میشود. بر اساس آمار پایگاه اوپتا، غیرت به عنوان تیم ۴۷۳ دنیا جزو ۳۶ تیم حاضر در مرحله نهایی لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. جالب اینکه شهر آلماتی، در مرز مشترک بین قزاقستان و چین قرار دارد و تیمهای بزرگ اروپایی در چهار مسابقه خارج از خانه برابر غیرت، باید تا شرقیترین منطقه قاره اروپا سفر کنند.
طلسم نروژیها شکسته شد
نام باشگاه بودوگلیمت نروژ سال ۲۰۲۱ و با پیروزی عجیب شش بر یک مقابل رم در لیگ کنفرانس اروپا بر سر زبانها افتاد و حالا این باشگاه با پایان دادن به طلسم حضور تیمهای نروژی در لیگ قهرمانان اروپا، سلسله مراتب پیشرفت را به بهترین شکل ممکن طی کرده است. بودوگلیمت که سال گذشته با حضور در نیمهنهایی لیگ اروپا تبدیل به اولین تیم نروژی حاضر در جمع چهار تیم برتر یک رقابت اروپایی شد، به راحتترین شکل ممکن و با برتری شش بر دو مقابل اشتورم گراتس راهی مرحله اصلی لیگ قهرمانان اروپا شده است.
روزنبرگ در فصل ۲۰۰8-۲۰۰7، آخرین تیم نروژی حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بود و حالا بودوگلیمت به عنوان شمالیترین تیم تاریــــــــــخ رقابتها از لحاظ جغرافیایی، طلسم نروژیها را شکسته
است. جمعیت شهر این باشگاه، تنها ۵۳ هزار نفر است و ورزشگاه این تیم که در لیگ قهرمانان اروپا میزبانی خواهد کرد، در یکی از سردترین و برفیترین نقاط اروپا، تنها ۸۲۷۰ نفر ظرفیت دارد. با این حقایق، باید بودوگلیمت را یکی از جذابترین تیمهای فصل پیش رو لیگ قهرمانان اروپا دانست.
قهرمانان جزیره کوچک قبرس
طی سالهای اخیر، فوتبال قبرس با تیمهایی چون آپوئل و اومونیا نیکوزیا در بالاترین سطح مسابقات فوتبال اروپا نماینده داشت اما حالا پافوس به عنوان یک تیم جدیدالورود، نماینده فوتبال قبرس خواهد بود. پافوس در مرحله نهایی پلیآف، از سد ستاره سرخ بلگراد گذشت و یکی از تیمهای جذاب این فصل لیگ قهرمانان اروپا محسوب میشود. نکتهای که در بررسی این تیم توجهات را جلب میکند؛ لوگوی خاص این باشگاه است که در آن تصاویر یک مرد مشاهده میشود. نقش روی لوگو این تیم، چهره «ایوگوراس پالیکارییدس»، شاعر 19 ساله و مبارز استقلالطلب قبرسی است که سال 1957 توسط بریتانیاییها اعدام شد. حضور نمادین او بر لوگوی پافوس، صعود تاریخی این تیم را بیش از پیش به یک روایت متفاوت و الهامبخش بدل کرده است. جالب اینکه ورزشگاه این تیم، در یک جزیره بسیار کوچک قرار دارد تا هر سه نماینده جدید لیگ قهرمانان اروپا، شرایطی جالب از لحاظ جغرافیایی داشته باشند.