آموریم: امشب اصلا تیم نبودیم / متاسفم صفر بودیم

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، بعد از ‌شکست تاریخی تیمش برابر گریمزبی در جام اتحادیه انگلیس، مقابل ‌خبرنگاران حاضر شد و با لحنی مملو از شرمندگی درباره این شکست ‌تاریخی صحبت کرد‎.‎

او در ابتدای صحبت‌هایش مستقیما هواداران را مورد خطاب قرار داد ‌و گفت: "صادقانه می‌گویم، از هواداران عذرخواهی می‌کنم. فکر ‌می‌کنم بهترین تیم برنده شد، تنها تیمی که امشب واقعاً در زمین ‌حضور داشت. گاهی بهترین بازیکنان هم می‌بازند، چون یک تیم ‌منسجم می‌تواند هر گروهی از بازیکنان را هر چقدر که اسم داشته ‌باشند شکست بدهد. امشب گریمزبی دقیقاً این را نشان داد. آن‌ها ‌تیم بودند، و تیم من امشب نبود. بنابراین همه چیز روشن است؛ ما ‌باختیم چون بهترین تیم برنده شد‎."‎

آموریم که ناامیدی و یاس در چهره اش دیده می‌شد ادامه داد: ‌‌"مشکل همین‌جاست. وقتی شکست می‌خوری اما چیز تازه‌ای ‌می‌بینی، می‌توانی به آن تکیه کنی. اما وقتی یک بازی مثل امشب ‌اتفاق می‌افتد، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند. فقط می‌خواهم ‌یک بار دیگر بگویم واقعاً به خاطر هواداران متاسفم. حمایتی که از ‌من و تیم داشتند فوق‌العاده بود، اما ما هیچ پاسخی به آن حمایت ‌ندادیم. فقط باید عذرخواهی کنم‎."‎

وقتی از او درباره راه‌حل مشکلات تیم پرسیده شد، آموریم گفت: ‌‌"امشب بازیکنان در زمین پاسخ همه سوالها را دادند، بنابراین من ‌دیگر نیازی به توضیح ندارم. آخر هفته بازی دیگری داریم و سپس دو ‌هفته وقت داریم تا مشکلات را حل کنیم. این کار را خواهیم کرد‎."‎

آموریم در مورد اشتباهات پیاپی اونانا و مسئله دروازه‌بانی از دروازه‌بان ‌خود دفاع کرد و گفت: "با همه احترامی که برای همه بازیکنان قائلم، ‌وقتی به یک تیم دسته‌چهاری می‌بازید، مشکل فقط دروازه‌بان نیست. ‌مشکل همه‌چیز است؛ از جو داخل تیم گرفته تا ذهنیت ما نسبت به ‌این تورنمنت. می‌دانیم که الان در وضعیتی هستیم که کوچک‌ترین ‌جزئیات زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. اما حقیقت این است که امشب ‌عملکردمان همه‌چیز را صریح و روشن فریاد زد. بازیکنان من در زمین ‌بلندتر از هر حرف و بهانه‌ای صحبت کردند و نتیجه‌اش را همه ‌دیدند‎."‎

یونایتد حالا با یکی از سنگین‌ترین رسوایی‌های تاریخ خود مواجه ‌است و فشارها بر آموریم به اوج رسیده است. پرسش بزرگ این ‌است: آیا او فرصت جبران خواهد داشت یا این پایان راهش در ‌اولدترافورد است؟

انتهای پیام/