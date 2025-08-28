قرعه ویژه پرسپولیس در شروع دوباره لیگ برتر

به گزارش ایلنا، با مشخص شدن برنامه مسابقات لیگ برتر تا هفته نهم حالا کادر فنی پرسپولیس هم برنامه خود را تا دو ماه آینده می‌داند.

پرسپولیس باید در هفت بازی آینده خود که ساعت، تاریخ و مکان برگزاری آن مشخص شده به ترتیب مقابل فولاد خوزستان، چادرملوی اردکان، ملوان بندر انزلی، گل‌گهر سیرجان، خیبر خرم‌آباد، ذوب‌آهن اصفهان و تراکتور تبریز قرار بگیرد.

این بازی‌ها حد فاصل 22 شهریور ماه تا 8 آبان برگزار می‌شود. نکته اینجاست که فعلاً خبری از بازی‌های فشرده نیست چرا که فواصل بازی‌های اعلام شده برای پرسپولیس غالباً شش و یا هشت روزه است ضمن اینکه بین بازی‌های هفته ششم و هفتم فاصله‌ای حدوداً دو هفته‌ای افتاده چرا که در آن مقطع فیفادی دیگری در راه خواهد بود.

پرسپولیس در این هفت بازی چهار بازی خانگی و سه مسابقه خارج از خانه دارد اما با توجه به اینکه چادرملو هم فعلاً در تهران میزبانی می‌کند احتمالاً چهار بازی بعدی سرخ‌ها به صورت متوالی در تهران برگزار می‌شود. هر چند در برنامه بازی‌ها قید شده که استادیوم بازی مقابل چادرملو متعاقباً اعلام خواهد شد اما اگر این تیم دوباره در ورزشگاه تختی تهران میزبانی کند سرخ‌ها در چهار بازی متوالی مقابل فولاد، چادرملو، ملوان و گل‌گهر از تهران خارج نخواهند شد و 26 مهرماه بعد از 54 روز از بازی مقابل سپاهان خارج از خانه به میدان می‌روند.

نکته دیگر اینکه برای تمام بازی‌های خانگی پرسپولیس در برنامه مذکور ورزشگاه شهدای شهرقدس به عنوان میزبان مشخص شده که اگر این اتفاق نهایی شود صدای اعتراض سرخ‌ها دوباره بلند خواهد شد. البته به نظر می‌رسد این برنامه از لحاظ ورزشگاه‌ها قطعی نیست و ممکن است در صورت رسیدن ورزشگاه آزادی به شرایط میزبانی پرسپولیس به خواسته‌اش برسد و در آزادی از حریفانش میزبانی کند.

انتهای پیام/