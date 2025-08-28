سوت آغاز لیگ دسته اول: مدعیان به دنبال آتش بازی در گام اول

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ از امروز و از ساعت 19 آغاز می‌شود. بازی‌هایی که شاید تا هفته‌های ابتدایی و حتی پایان نیم‌فصل هم برای برخی از اهالی فوتبال مهم نبوده و پیگیری نمی‌کنند. اما بدون شک امسال با حضور مربیانی همچون رضا عنایتی، مسعود شجاعی، مهدی پاشازاده، ابراهیم صادقی، داود حقدوست و بیاتلو حساسیت‌های بسیاری خواهد داشت. مس سونگون امروز در خانه از تیم تازه سقوط کرده هوادار پذیرایی می‌کند. داماش در رشت بازی بسیار سختی را مقابل صنعت نفت آبادان و مسعود شجاعی خواهد داشت. آبادانی‌ها از همین الان عزم‌شان را برای بازگشت به لیگ برتر جزم کرده‌اند.

سایپا با رضا عنایتی میزبان مس کرمان است. سرمربی تیم تهرانی که مدعی است جای آنها در لیگ برتر خالی است حتماً برنامه‌هایی برای کسب سه امتیاز دارد. مس شهربابک هم به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود. اما نساجی دیگر تیم تازه سقوط کرده در اولین بازی میزبان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود. تقابل تیم‌های شمالی و جنوبی حساسیت خاص خودش را دارد. ضمن اینکه هدایت پالایش نفت بندرعباس در این فصل برعهده ابراهیم صادقی مربی فصل گذشته سایپا است که تیم خوبی را آماده مسابقات کرده است. هواداران قائمشهری از همین الان فقط به صعود فکر می‌کنند.

چهار بازی دیگر هم روز جمعه برگزار می‌شود. نفت و گاز گچساران میزبان تیم پدیده فصل قبل یعنی آریو اسلامشهر است. تیم تهرانی اگر آمادگی فصل قبل را داشته باشد بازی را برای نفتی‌ها سخت

می‌کند. دو تیم تازه‌وارد شناورسازی قشم و فرد البرز هم رودرروی هم قرار می‌گیرند. هدایت تیم قشم برعهده داود حقدوست مدافع سابق استقلال است. بعثت کرمانشاه هم بعد از چندین مرتبه تغییر سرمربی فردا میزبان شهرداری نوشهر و شاگردان کیانوش رحمتی است. نیروی زمینی تهران هم با داریوش یزدی سرمربی جوانش میزبان نود ارومیه است.

برنامه بازی های لیگ آزادگان

پنجشنبه 6 شهریور

مس سونگون – هوادار 19:00

داماش گیلان- صنعت‌نفت آبادان 19:15

سایپا- مس کرمان 19:30

مس شهر بابک- پارس جنوبی جم 19:30

نساجی- پالایش نفت بندرعباس 19:30

جمعه 7 شهریور

نفت و گاز گچساران - آریو اسلامشهر 19:30

شناورسازی قشم- فرد البرز 19:30

بعثت کرمانشاه- شهرداری نوشهر 19:30

نیروی زمینی- نود ارومیه 19:30

