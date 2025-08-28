در هفته دوم لیگ برتر چه گذشت: مهدی رحمتی و جادوی بزرگ
هفته دوم لیگ برتر ایران با صدرنشینی شگفتی ساز خیبر خرم آباد همراه شد تا مهدی رحمتی حداقل یک ماه آتی را هم در جمع بالانشینان پشت سر بگذارد.
هفته دوم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان نیز برگزار شد و با اتمام این هفته، فعلاً بازیهای لیگ برتر هم تعطیل شد تا سومین هفته رقابت تیمها به بعد از بازیهای تیم ملی موکول شود. اما در همین دو هفته از بازیها، اتفاقاتی رخ داد که نشان داد برعکس تصورات، فوتبال همیشه قابل پیشبینی نیست؛ چرا که خیلیها به خاطر آمادهسازی برخی تیمها و البته جذب برخی بازیکنان ستاره، انتظار داشتند آنها خیلی زود و از همان هفته اول، بتوانند امتیازها را درو کرده و از سایر تیمها فاصله بگیرند.
روزهای بد سپاهان و تراکتور
تراکتور و سپاهان تیمهای رده اول و دوم فصل گذشته رقابتها، خیلی زود کارشان را برای جذب و حفظ بازیکنان ستاره شروع کردند و موفقیت زیادی در این راه داشتند و اتفاقاً با تکمیل شدن تیمشان خیلی زود هم تمرینات و هم اردوهایشان را برگزار کردند، اما در دو هفته گذشته لیگ برتر فوتبال کشورمان، هر دو تیم ناکام دو هفته گذشته بودند و حالا در اتفاقی عجیب این دو تیم مدعی جزو تیمهای پایین جدول هستند. سپاهان در هفته اول فقط یک امتیاز کسب کرد و در هفته دوم هم مقابل پرسپولیس شکست خورد و امتیازی کسب نکرد تا با یک امتیاز در رده یازدهم قرار بگیرد. تراکتور هم در هفته اول بازنده از زمین خارج شد و در هفته دوم یک امتیاز کسب کرد و این تیم هم در رده دوازدهم قرار گرفت. اما برعکس این دو تیم مدعی، تیم خیبر خرمآباد در هر دو هفته موفق عمل کرد و توانست با کسب شش امتیاز به عنوان تنها تیم شش امتیازی در صدرجدول قرار گیرد.
تازه واردهای مدعی
پیکان و فجرسپاسی در این دوره از رقابتها بعد از مدتی غیبت در لیگ برتر، حضور دارند و هر دو تیم توانستند عملکرد قابل قبولی را در این دو هفته به نمایش بگذارند. پیکان در هفته اول به سه امتیاز دست پیدا کرد و در هفته دوم هم یک امتیاز کسب کرد تا با چهارامتیاز در رده پنجم جدول قرار بگیرد. از طرف دیگر فجرسپاسی با هدایت پیروز قربانی هم عملکرد خوبی داشت. این تیم در هفته اول یک امتیاز کسب کرد و در هفته دوم در رویارویی با گل گهر به پیروزی رسید تا نه تنها عملکرد خیلی خوبی داشته باشد، بلکه خیلی زود 3 امتیاز منفی را هم جبران کرد تا با یک امتیاز در رده هشتم و بالاتر از تیمهای سپاهان و تراکتور قرار بگیرد.
سرخابیهای خوش شانس
در دو هفته گذشته تیمهای استقلال و پرسپولیس خیلی خوش شانس بودند که حالا در ردههای سوم و چهارم قرار دارند. استقلال در هفته اول به مصاف تراکتور رفت و توانست ضمن جبران باخت بازی سوپرجام، با یک گل تراکتور را از پیش رو بردارد، به طور حتم پیروزی آبیهای پایتخت مقابل تراکتور، در روزهای بد این تیم رقم خورد و استقلال خوش شانس بود که در این روزها با تبریزیها روبهرو شد. این تیم در هفته دوم خوش شانستر هم بود، استقلالیها در رویارویی با ذوبآهن خیلی زود در دقایق 14 و 22 دروازه خودشان را باز شده دیدند. آنها با وجود اینکه در دقیقه 31 یکی از گلهای خورده را جبران کردند، اما در وقتهای اضافه نیمه اول برای سومین بار دروازه آنها باز شد تا نیمه اول را با سه گل خورده به رختکن بروند. اما در نیمه دوم، دومین گلشان را زدند تا در دقیقه 94 بازی را به تساوی بکشانند و بازنده خارج نشوند، به این ترتیب استقلال 4 امتیازی شد. وضعیت پرسپولیس در دوهفته گذشته بدتر از آبیپوشان بود، اما این تیم هم حالا 4 امتیازی است. پرسپولیس بازی هفته اول مقابل فجرسپاسی را بازنده بود، که در دقایق آخر توانست بازی را به تساوی بکشاند و یک امتیاز بگیرد. در هفته دوم هم پرسپولیس مقابل سپاهان هیچ حرفی برای گفتن نداشت، اما باز هم با خوش شانسی این بار به 3 امتیاز رسید تا از دیگر رقیب پایتختنشین عقب نماند.
آلومینیوم و فولاد تیمهای بدون امتیاز
آلومینیوم اراک که در فصل گذشته با مجتبی حسینی روزهای خوبی را سپری کرد و اتفاقاً در این دو هفته هم بازیهای خوبی را به نمایش گذاشت، تیمی است که با بدشانسی در دو هفته گذشته هیچ امتیازی کسب نکرده و به لطف امتیاز منفی تیمهای شمسآذر قزوین و استقلال خوزستان در رده سیزدهم جدول است. از طرف دیگر فولاد هم مثل آلومینیوم فصل گذشته را خیلی خوب تمام کرد و جزو مدعیان بود، اما هر دو بازی ابتدایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر را با باخت سپری کرده و بدون امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد. جالب است که هم فولاد و هم آلومینیوم جزو تیمهایی بودند که تغییرات بسیار کمی داشتند و نیمکتشان هم دست نخورده باقی مانده بود.